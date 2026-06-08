Bodrum'da 48 saat su yok

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ), Bodrum'un su altyapısını güçlendirme amacıyla başlatılan yenileme çalışmalarının sona gelindiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, Güney İsale Hattı yenileme çalışmalarının tamamlanması nedeniyle 23 mahallede 48 saatlik kesinti uygulanacağı aktarıldı.

Eski hatların iptal edilerek yeni hatların devreye alınacağını aktaran MUSKİ, şu ifadelere yer verdi:

"Güney İsale Hattı'nda başlattığımız yenileme çalışmaları tamamlanmış olup eski hatlar iptal edilerek yeni hatlar devreye alınacaktır. Bu nedenle 09.06.2026 Salı günü saat 09.00 ile 11.06.2026 Perşembe günü saat 09.00 arasında Akçaalan, Bahçelievler, Bitez, Çırkan, Dirmil, Farilya, Geriş, Gölköy, Gümüşlük, Gündoğan, Gürece, İslamhaneleri, Karabağ, Kızılburun, Konacık, Koyunbaba, Müşkebi, Peksimet, Turgutreis, Türkbükü, Yahşi, Yakaköy ve Yalıkavak mahallelerinde su kesintisi yaşanabilir."