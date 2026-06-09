15 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldüren 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 7 Haziran'da meydana gelen olayda, 15 yaşındaki Erdem Demir, sahilde çıkan bir kavgada bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin gözaltına alınan yaşları sırasıyla 18 ve 19 olan 2 şüpheli tutuklandı.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 yaşındaki C.C. ile kavgaya karıştığı belirlenen 19 yaşındaki D.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Şüpheliler cezaevine gönderildi.

KAVGA HUSUMETTEN KAYNAKLANMIŞ

Edinilen bilgiye göre, kavganın Erdem Demir ile C.C. arasında daha önceden bulunan husumetten kaynaklandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(AA)