Eşini sokak ortasında 8 bıçak darbesiyle öldürüp başında bekledi: Cani koca tutuklandı!

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde eşi Elif K.’yi sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldüren Erdal K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cani koca, cinayeti aldatma iddiasıyla işlediğini öne sürdü. Ancak yapılan incelemelerde bu iddiayı destekleyen hiçbir bulguya rastlanmadı.

SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADI, BAŞINDA BEKLEDİ

Olay, dün Diliskelesi Mahallesi 705. Sokak’ta meydana geldi. Erdal K., evde tartışmaya başladığı eşi Elif K.’yi sokağa kadar kovalayarak sokak ortasında bıçakladı. Elif K. kanlar içinde yere yığılırken, katil zanlısı Erdal K. kadının başında beklemeye devam etti.

VATANDAŞLAR CANİYE LİNÇ GİRİŞİMİNDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada sokaktaki vatandaşlar, caniye yönelik linç girişiminde bulundu. Öfkeli kalabalığı uzaklaştırmakta zorluk çeken polis ekiplerinden bir memur, havaya uyarı ateşi açarak kalabalığı dağıttı ve Erdal K.’yi gözaltına aldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Elif K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

VÜCUDUNDA 8 BIÇAK DARBESİ VAR

Hayatını kaybeden Elif K.’nin cenazesi, otopsi işlemleri için Kocaeli Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede talihsiz kadının vücudunda tam 8 bıçak darbesi bulunduğu tespit edildi.

Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Elif K.’nin cenazesi, memleketi Erzurum'da toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Elif K. ile katil zanlısı Erdal K.'nin yaklaşık 2 ay önce Diliskelesi Mahallesi’ne taşındıkları ve 5 çocuklarının olduğu öğrenildi. Zaman zaman ayrılıp yeniden bir araya gelen çiftin, olay yaşandığı sırada evde 5 yaşındaki kızları ile 10 yaşındaki oğullarının da bulunduğu belirtildi.

"KIZIM ŞİKAYET ETTİ" DEDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edilen Erdal K.’nin ifadesine ulaşıldı.

Olayın sabah saatlerinde evde kahvaltı yaparken başladığını öne süren Erdal K., 5 yaşındaki kızının yanına gelerek annesinin başka bir erkekle görüştüğünü söylediğini iddia etti. Zanlı, bu nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine cinayeti işlediğini ifade etti.

YALANINI PEDAGOG VE TEKNİK İNCELEME ORTAYA ÇIKARDI

Emniyet ve adliye birimlerinin çalışması sonucu katil zanlısının iddiaları asılsız çıktı. Soruşturma kapsamında pedagog eşliğinde ifadesi alınan 5 yaşındaki kız çocuğunun, babasının iddia ettiği yönde hiçbir şey söylemediği ve böyle bir beyanda bulunmadığı tespit edildi.

Ayrıca polis ekiplerinin çiftin yakın çevresinden aldığı ifadelerde ve telefon/teknik incelemelerinde de aldatma iddiasını destekleyen en ufak bir bulguya rastlanmadı.

TUTUKLANDI

Katil zanlısı Erdal K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)