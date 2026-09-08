Türker Barmanbek’in yönetimindeki korolar Ohrid’de birinci ve üçüncü oldu

İzmir’den uluslararası yarışmaya katılan A Capella Gramofon ile Pop Akustik, Ohrid Choir Festival 2026’nın sonuç listesinde ilk üçte yer aldı. Koro şefi Türker Barmanbek yönetiminde sahneye çıkan iki topluluk, derece ve özel performans diplomalarıyla Türkiye’ye döndü.

Kuzey Makedonya’nın Ohrid kentinde 27-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen festivalde, farklı ülkelerden korolar konser ve yarışma programlarına katıldı. Türkiye’yi temsil eden iki İzmir korosu, birbirinden farklı eserlerden oluşan programlarını jüri karşısında seslendirdi.

A Capella Gramofon yarışmayı 90 puanla tamamladı

Ohrid Choir Festival 2026 sonuçlarına göre A Capella Gramofon, yarışma jürisinden 90,00 puan aldı. Bu sonuçla topluluğa birincilik diploması verildi.

Koro, yarışmada seslendirdiği Foveamus Pacem adlı eserle özel ödül değerlendirmesine de girdi. Jüri, eserin icrası için A Capella Gramofon’u özel diplomaya layık gördü.

Böylece topluluk, Ohrid’deki programını birincilik derecesi ve eser yorumuna verilen özel diplomayla tamamladı.

Pop Akustik üçüncülük derecesi aldı

Türker Barmanbek yönetimindeki Pop Akustik, yarışmada 76,33 puan topladı. Jüri değerlendirmesinin ardından koroya üçüncülük diploması verildi.

Topluluğun sahne programı, ayrıca “empatik ve kapsayıcı performans” özel ödülünü aldı. Pop Akustik de A Capella Gramofon gibi yarışmadan iki diplomayla ayrıldı.

Ekim 2024’te İzmir’de kurulan koronun repertuvarında popüler şarkıların çok sesli düzenlemeleri bulunuyor. Topluluk; rock eserlerinden müzikal parçalarına, Balkan ezgilerinden farklı dillerdeki pop şarkılarına kadar çeşitli çalışmaları seslendiriyor.

Türker Barmanbek: “Ohrid’den iki koro ve dört ödülle dönüyoruz”

Yarışmanın ardından açıklama yapan Türker Barmanbek, iki koronun hazırlık çalışmalarını farklı repertuvarlar üzerinden yürüttüğünü belirtti.

Barmanbek, sonuçlara ilişkin paylaşımında, “Ohrid’den iki koro ve dört ödülle dönüyoruz” ifadelerini kullandı. Yarışmada alınan derecelerin koristlerin prova dönemindeki ortak çalışmasının sonucu olduğunu aktaran Barmanbek, uluslararası programların koroların müzikal deneyimine katkı sağladığını kaydetti.

İki topluluğun aynı şef tarafından yönetilmesine karşın farklı müzikal kimliklere sahip olduğunu belirten Barmanbek, çalışma takvimlerinin ve sahne programlarının bu farklılık dikkate alınarak hazırlandığını ifade etti.

A Capella Gramofon’un uluslararası yarışmaları

2012 yılında İzmir’de kurulan A Capella Gramofon, daha önce de Ohrid’de düzenlenen uluslararası koro yarışmasına katıldı. Topluluk, 2022’deki organizasyonda ikincilik diploması, en iyi çağdaş eser yorumu ödülü ve Tomislav Zografski Jüri Özel Ödülü’nü aldı.

Koro, 2024 yılında Yunanistan’ın Preveze kentinde düzenlenen uluslararası yarışmada ise iki farklı kategoride bronz madalya kazandı.

İzmir’de doğan Türker Barmanbek, müzik eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı’nda sürdürdü. Barmanbek, koro şefliğinin yanı sıra bestecilik ve müzik direktörlüğü alanlarında çalışmalar yapıyor.

Meta açıklama: Türker Barmanbek’in yönettiği A Capella Gramofon ve Pop Akustik, Ohrid’de birincilik, üçüncülük ve iki özel diploma kazandı.