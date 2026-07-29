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Zeki Yavru'nun yeni takımı belli oldu

Samsunspor'dan ayrılan tecrübeli futbolcu Zeki Yavru'nun yeni takımı belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Zeki Yavru'nun yeni takımı belli oldu

Samsunspor'la sezon bitince yolları ayrılan tecrübeli futbolcu Zeki Yavru'nun yeni takımı belli oldu.
TFF 1. Lig takımı Bursaspor, Zeki Yavru'yu transfer ettiğini resmen açıkladı. Kayserispor'un da Zeki Yavru'ya transfer teklifi yaptığı ileri sürülüyordu.

Zeki Yavru'nun yeni takımı belli oldu - Resim : 1
Bursaspor Kulübü'nün açıklamasında, "Ailemize hoşgeldin Zeki Yavru" ifadesine yer verildi.

4 SEZONDUR SAMSUNSPOR'DAYDI

Zeki Yavru, son 4 sezondur Samsunspor forması giyiyordu. Tecrübeli oyuncu Samsunspor'un takım kaptanlığını da yapıyordu.
35 yaşındaki futbolcu, daha önceki yıllarda 5 sezon da Trabzonspor'da oynadı.
Zeki Yavru ayrıca 1461 Trabzon, Kayserispor, Gençlerbirliği, Akhisarspor, Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Giresunspor takımlarının da formasını giydi.
Kulüp kariyerinde 462 maça çıkan Zeki Yavru, 27 kez de fileleri havalandırdı.
Sağ bek olarak görev yapan Zeki Yavru, duran topları kullanışıyla da öne çıkıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bursaspor Transfer Samsunspor
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