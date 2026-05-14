Yunus Akgün'den Fenerbahçe itirafı

Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu.

Sezona dair konuşan Akgün, "Çok iyi bir sezon geçirdik. Süper Lig'de şampiyonluğu kazandık. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldık. Juventus'u yendik, Atletico Madrid'e iyi karşılık verdik, Liverpool'u iki kere yendik. Bunlar kolay işler değil." ifadelerini kullandı.

SEZONUN KIRILMA ANINI AÇIKLADI

Sezonun kırılma anı olarak Trabzon'da oynanan Trabzonspor maçı olduğunu belirten başarılı futbolcu, "Sezonun kırılma maçı olarak Trabzonspor'a mağlup olduğumuz maçı diyebilirim. Geçen sene de Beşiktaş deplasmanında kaybetmiştik. Kaybettikten sonra daha çok kenetlenip şampiyonluğa emin adımlarla yürümüştük. Fenerbahçe maçını da söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE İTİRAFI

Fenerbahçe derbisine yetişmek için hızlı bir şekilde ameliyat olduğunu itiraf eden milli oyuncu, "Sakatlığı yaşadıktan sonra Fenerbahçe maçı vardı. Fenerbahçe maçına yetişebilmek için ameliyatı çok hızlı bir şekilde olmak istedim. Galatasaray altyapısında yetişmiş biri olarak Fenerbahçe maçlarını asla kaçırmak istemem, en çok istediğim maçlardan birisi. O maça yetişmek için erken döndüm. Tedavilerle, iğnelerle, antrenmanlarla o süreyi devam ettirmek istedim. Zaman zaman ağrılarım çok oldu. Bazen durmak istedim çünkü dayanamadım. Kazandığımız kupalar bunlara değdi diyebilirim. Ben Galatasaraylıyım, her zaman sahada olmak istiyorum. Takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum." yorumunu yaptı.

''KİMSE ŞAMPİYON OLMAMIZI İSTEMİYOR''

Konuşmalarını sürdüren Yunus Akgün, "Her sezon çok zor ama seneler geçtikçe daha da zor oluyor. Bu sene çok daha zordu bence. Açıkçası kimse bizim şampiyon olmamızı istemiyor. Çok güçlü bir ekibiz, ligde çok büyük işler yapıyoruz. Hem 4 sene üst üste şampiyon olduk hem de her Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna çıktık. Gerçekten bunu yapabilecek çok fazla takım yok açıkçası." şeklinde konuştu.

''KAZANDIĞIMIZ KUPALAR KONUŞACAK''

25 yaşındaki futbolcu, "Çıtayı çok yükselttiğimiz için herkesin beklentisi çok yüksek. Puan kayıpları olabilir ama günün sonunda konuşulacak şeyler kaybettiğimiz puanlar değil, kazanılan kupalar olacak. Bu yüzden kazandığımız kupalar konuşulacak." yorumunu yaptı.

OKAN BURUK SÖZLERİ

Hocası Okan Buruk hakkında konuşan Yunus Akgün, "Çalıştığım her hocanın yeri ayrı ama Okan Hoca'nın yeri tamamen ayrı. Beraber tarih yazdık." dedi.