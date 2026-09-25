Yönetimin Okan Buruk kararını açıkladı

Galatasaray'da son dönemde teknik direktör Okan Buruk üzerinden yapılan tartışmalar gündemdeki yerini korurken Sarı Kırmızılı yönetim de kararını netleştirdi.

Kulp Digitale yorumcusu Oğuz Altay, Okan Buruk ile ilgili Galatasaray yönetiminden bazı isimlerle görüştüğünü söyleyerek deneyimli çalıştırıcı ile ilgili alınan kararı duyurdu.

Altay ayrıca Okan Buruk'a destek verdi. Ünlü yorumcu, Sarı - Kırmızılı camianın Okan Buruk'un etrafında kenetlenmesi gerektiğini savundu.

"OKAN BURUK'U KİMSEYE YEDİRTMEM"

Okan Buruk'a yönelik eleştirilerin dozunun arttığını dile getiren Altay, bazı çevrelerin Galatasaray'ın teknik patronunu hedef aldığını öne sürdü.

Altay, "Rakipler, Galatasaray'ı en güçlü yerinden vurmaya çalışıyorlar. Zamanında Fatih Terim'i yalnızlaştırmaya çalışanlar şimdi Okan Buruk'u yemeye çalışıyorlar. Ben Okan Hoca'yı kimseye yedirtmem. Galatasaray'a sakın operasyon çekmeye çalışmayın. Eğer camianın içerisinde olanlar varsa onlar haindir. Tabii ki eleştiri olacaktır ama kelle almak olmaz" ifadelerini kullandı.

YÖNETİMİNİN KARARI

Galatasaray yönetiminden bazı isimlerle görüşme yaptığını belirten Oğuz Altay, Okan Buruk'un görevine devam etmesi konusunda yöneticilerin net bir tavır ortaya koyduğunu söyledi.

Altay, "Galatasaray yönetiminden bazı isimlerle konuştum, Okan Buruk'un yanında olduklarını söylediler. Bazı yorumcular aksini iddia ediyor. Çıksınlar o yetkililerin isimlerini açıklasınlar. Açıklayamıyorlarsa daha fazla konuşmasınlar" dedi.

"EŞİ BENZERİ YOK"

Sosyal medyada oluşturulan gündemlere de tepki gösteren Altay, teknik direktör üzerinden yürütülen tartışmaların bilinçli şekilde büyütüldüğünü savundu.

Tecrübeli yorumcu, "Troller üzerinden algı yapmayı bırakın. Okan Buruk hem futbolcu hem de teknik direktör olarak büyük kupalar kazanmıştır. Onun kadar kupa kazanan bir futbol adamının Türkiye ve Avrupa'da eşi benzeri yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

"TAKIM İÇİNDE PROBLEM YOK! BİR TEK SANE"

Galatasaray soyunma odasında herhangi bir kriz yaşanmadığını ifade eden Altay, teknik heyet ile futbolcular arasında sorun bulunduğu yönündeki iddiaları da reddetti.

Altay, "Galatasaraylı futbolcular ve Okan Buruk arasında hiçbir problem yok. Sadece Leroy Sane biraz daha farklı oynamak istiyor. Hepsi bu kadar" sözleriyle takım içindeki havanın olumlu olduğunu dile getirdi.

Son haftalarda alınan sonuçlar nedeniyle eleştirilen Okan Buruk'un geleceği için Galatasaray'da gözler milli aranın ardından oynanacak maçlara çevrildi.