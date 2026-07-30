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Yenilmez armada: Eze eze yendik çeyrek finale yükseldik

Avrupa Şampiyonası'nda fırtına gibi esen genç millilerimiz Avusturya'ya büyük fark attı. Yenilmez armada. Çeyrek finale yükseldik.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Yenilmez armada: Eze eze yendik çeyrek finale yükseldik

İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden U18 Erkek Basketbol Milli Takımımız, yenilmez armada olarak yoluna devam ediyor.

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Şampiyonada B Grubu'ndaki son maçında Slovakya'yı 93 - 63 gibi çok farklı skorla geçerek son 16 turuna kalan millilerimiz, grubu da yenilgisiz tamamlamıştı.

EZE EZE YENDİK, ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİK

Gençlerimiz son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geldi.
Millilerimiz rakibini eze eze yenerek çeyrek finale yükselmeyi başardı.
Müsabakanın ilk periyodunu 21-17 önde geçen milliler, ikinci çeyrekte farkı çift haneye çıkarak soyunma odasına 43-30 üstün gitti.
Üçüncü periyodu 65-43 önde tamamlayan Türkiye, salondan 90-64 galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİBİMİZ İTALYA

U18 Milli Takımımızın çeyrek finaldeki rakibi de belli oldu.
Millilerimiz çeyrek finalde organizasyona ev sahipliği yapan İtalya ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma 30 Temmuz Perşembe günü (Bugün) oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Milli Takım İtalya Avusturya
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