Milli Takımlar ana sponsoru Turkcell'in Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ziyaret etti.

YAYIN İHALESİ GÜNDEMDEYDİ

Gerçekleşen görüşmede Türk futbolunun önemli gündem başlıklarından biri olan Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig karşılaşmalarına ilişkin yeni yayın ihalesi süreci ele alındı. Taraflar, yayın hakları konusunda karşılıklı değerlendirmelerde bulunarak fikir alışverişinde bulundu. Görüşme sonrası akıllara "Süper Lig yayıncısı Turkcell mi oluyor" sorusu geldi. Ancak iki taraftan da görüşmenin içeriği konusunda detaylı bir açıklama gelmedi.

MİLLİ TAKIM FORMASI HEDİYE EDİLDİ

Ziyaretin sonunda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, günün anısına Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı'ya A Milli Takım forması takdim etti. Görüşme, iki kurum arasındaki iş birliğinin sürdürülmesine yönelik iyi niyet mesajlarıyla sona erdi.

YAYIN İHALESİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni yayın ihalesinin 13 Ocak 2027 tarihinde yapılacağını açıkladı.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve kulüp başkanları, 2026-2027 sezonu ve devam eden sezonlar için Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devrine ilişkin düzenlenecek ihale kapsamında Riva'da bir araya geldi.

Türk futbolunun dünya çapında tanınırlığını artırarak kulüplerimize daha fazla gelir sağlayacak satış, pazarlama stratejileri ve iş birliklerinin ele alındığı toplantıda yeni ihale dönemiyle ilgili bir yol haritası oluşturularak futbolda önde gelen ülkelerin sağladığı yayın gelirleri karşılaştırılmalı olarak değerlendirildi. Öte yandan, toplantıda 13 Ocak 2027 Çarşamba ihale günü olarak belirlenmiş olup, ihale kapsamında yayın ihalesi kurulu olarak 15 günlük periyotlarla toplantı yapılmasına karar verildi." denildi.