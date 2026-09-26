Yarın pazar ve pazartesi günü oynanacak maçları yayınlayacak kanallar belli oldu: Şifresiz müjdesi

Yarın, pazar ve pazartesi günü oynanacak maçları yayınlayacak kanalar belli oldu. Şifresiz müjdesi geldi.

Türkiye Voleybol Federesyonu'nun açıklamasına göre; 2026-2027 sezonu Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley grup müsabakaları, 27-28-29 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul, İzmir ve Bursa illerinde oynanacak.

2027 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de gruplar şöyle:

I. Grup/İstanbul: Aras Kargo, Göztepe, İlbank

II. Grup/İzmir: Beşiktaş, Nilüfer Bld. Eker, Sinnada Hotels Afyon Bld. Yüntaş

III. Grup/Bursa: Kuzeyboru, Manisa B.Şehir Bld., Türk Hava Yolları

MAÇLARI YAYINLAYACAK KANALLAR BELLİ OLDU: ŞİFRESİZ MÜJDESİ

Grup maçları sonunda gruplarında birinci olan 3 takım çeyrek finale yükselecek. 2025–2026 sezonu Vodafone Sultanlar ligi sıralamasında ilk beş sırada yer alan takımlar (VakıfBank, Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Peron İstanbul, Zeren Spor, Galatasaray Daikin), çeyrek final etabına doğrudan katılacak.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley’de grup maçlarının programı ve maçları yayınlayacak kanallar şöyle:

27 Eylül Pazar

13.00 Aras Kargo-Göztepe (TVF Burhan Felek Vestel / TVF Voleybol - Tabii Spor)

16.00 Türk Hava Yolları-Kuzeyboru (TVF Cengiz Göllü / TRT Spor)

19.00 Nilüfer Bld. Eker-Beşiktaş (TVF Atatürk / TRT Spor)

28 Eylül Pazartesi

16.00 Manisa B.Şehir Bld.-Türk Hava Yolları (TVF Cengiz Göllü / TRT Spor Yıldız)

19.00 Sinnada Hotel Afyon Bld. Yüntaş-Nilüfer Bld. Eker (TVF Atatürk / TVF Voleybol - Tabii Spor)

19.00 İlbank-Aras Kargo (TVF Burhan Felek Vestel / TRT Spor Yıldız)

29 Eylül Salı

16.00 Kuzeyboru-Manisa B.Şehir Bld. (TVF Cengiz Göllü / TRT Spor Yıldız)

19.00 Beşiktaş-Sinnada Hotels Afyon Bld. Yüntaş (TVF Atatürk / TRT Spor Yıldız)

19.00 Göztepe-İlbank (TVF Burhan Felek Vestel / TVF Voleybol - Tabii Spor)