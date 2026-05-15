Veysel Bilen'den Şampiyonlar Ligi açıklaması

Samsunspor, ''Bu Şehrin Çocukları Takımının Yanında'' projesi kapsamında 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleştirilen A takım antrenmanında, Samsunsporlu çocukları tribünlerde ağırladı.

Antrenmanı izlemek üzere stadyumu dolduran öğrenciler, futbolcuları yakından takip etme ve takımın çalışmasını yerinde görme imkanı buldu. Kulübün gençlere yönelik projesi çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, çocukların spora olan ilgisinin artırılması ve Samsunspor ile bağlarının güçlendirilmesi amaçlandı.

''ZEVKLİ BİR MÜSABAKA OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ''

Şehrin ve bu kulübün gençler sayesinde iyi bir geleceğe sahip olacağını belirten Veysel Bilen, “Evet bugün yaptığımız bu antrenmanla yarın oynayacağımız Göztepe maçımızın provasının son çalışması oluyor. Öncelikle yarın takımımıza gönülden başarılar diliyoruz. Son maçımızda zevkli bir müsabaka olmasını temenni ediyoruz. Sene içerisinde Samsun’un okullarından çok talep gelmişti, takımlarını yalnız bırakmamak adına. Biliyorsunuz bizim gençliğe verdiğimiz önem, başkanımızın bu konuda verdiği talimatlarla, özellikle ilkokuldan başlayarak ‘Bu Şehrin Çocukları Samsunsporludur’ mottosuna bağlı kalarak mümkün olduğunca okul ziyaretleri yapmaya çalıştık” diye konuştu.

''BUGÜN İDMANI İZLEYENLER ARASINDA YARIN SAMSUNSPOR FORMASINI GİYİP SAHADA TER DÖKECEK GENÇLER OLACAK''

Gençlerin Samsunsporla özdeşleşmesi gerektiğini söyleyen Bilen, “Özellikle 19 Mayıs haftası olduğu için son idmanı stadı gençlere açarak yapmak istedik. Çok coşkulu bir biçimde takımımıza gençlik aşısı verecek kadar heyecanlı bir genç taraftar topluluğumuz var. Onlarla gurur duyuyoruz. Yarınımızın geleceği onlar. Onları görünce Samsunluların geleceğinin çok parlak olduğunu ifade etmek istiyorum. Son derece mutluyuz. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Gençlik adına hem bize sağladığı bu imkanlar hem de verdiği hedef doğrultusunda biz de gençliği stada çekmek için çalışıyoruz.

İnşallah önümüzdeki yıllarda bugün idman izleyen bu gençler arasında yarın Samsunspor formasını giyip sahada ter dökecek gençlerimiz olacak. Ya da bir kısmı tribünlerde coşkulu bir biçimde takımlarını destekleyecek. Ümit ediyorum ki başkanımızın söylediği gibi bu gençler bir gün burada, bu statta Şampiyonlar Ligi müziğini dinleme fırsatı bulacaklar. Aynı zamanda şimdiden burada bulunan ve henüz yağmur nedeniyle gelememiş ya da davetimize icabet etmemiş okullardaki tüm öğrencilerimizin de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)