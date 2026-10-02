Van Bommel'den Trossard ve Lukaku için açıklama: Hiçbir oyuncuya oynama sözü vermem

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki üçüncü maçta millilerimiz Belçika deplasmanına çıkıyor.

Kritik mücadele öncesi samimi açıklamalarda bulunan Hollandalı çalıştırıcı, kadro tercihleri ve taktik planına dair önemli ipuçları verdi.

"PUANI YOK ANCAK BU DURUM KALİTELERİNİ YANSITMIYOR"

Türkiye'nin oynadığı son maçları detaylıca analiz ettiğini belirten Van Bommel, rakiplerinin tehlikeli bir takım olduğunu vurguladı: "Kazanmak zorunda olduğumuz çok kritik bir maça çıkıyoruz. Türkiye'nin grupta henüz puanı yok ancak bu durum kalitelerini yansıtmıyor. Avustralya, Paraguay, ABD, Fransa ve İtalya maçlarını yeniden izledim. Çok net pozisyonlar buluyorlar ancak bitiricilikte sorun yaşadılar. Önemli eksiklerine rağmen her an maçı koparabilecek oyunculara sahipler."

"TROSSARD İLK 11’DE OLACAK"

Takımdaki son durum hakkında bilgi veren tecrübeli teknik adam, sakatlığı geçen Leandro Trossard'ın ilk 11'de olacağını açıkça ilan etti: "Diego Moreira sakatlığı nedeniyle yarın aramızda olamayacak. Ancak Trossard tamamen hazır. Avrupa maçında sakatlanmıştı ve bir hafta idman kaçırdı ama yarın sahada olacak, bunu net bir şekilde yazabilirsiniz."

"LUKAKU İÇİN İSTANBUL’A GİTTİM "

Fenerbahçe forması giyen Romelu Lukaku'nun ilk 11'de başlayıp başlamayacağı yönündeki soruları yanıtlayan Van Bommel, golcü oyuncunun yedek soyunabileceğinin sinyalini verdi:

"Romelu'nun durumunu görüşmek için yakın zamanda İstanbul'a gittim, görüntülü de konuştuk. Fenerbahçe'de son dönemde uzun süreler alamıyor. Yarınki maçta daha fazla hıza ve kanat akınlarına ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Lukaku'nun oynamaması bizim için bir kriz değil, milli takım içinde böyle bir sorunumuz yok. Elbette onun gibi bir oyuncuya her zaman ihtiyacımız var ve ilerleyen süreçte kulübünde daha fazla süre bulması bizim için de önemli."

Lukaku'nun Türkiye'ye karşı oynamasının ekstra bir motivasyon yaratıp yaratmadığı sorusuna ise, "Hayır, onun için rakibin Türkiye veya Fransa olması bir şey değiştirmiyor. İstanbul'da mutlu ve şu an çok rahat. Hiçbir oyuncuya oynama sözü vermem, Romelu da kariyeri boyunca hep formayı kapmak için savaştı" yanıtını verdi.

"LAVİA YARIN BAŞLAMAYACAK"

Orta sahanın formda ismi Lavia hakkında da konuşan Van Bommel, "Fransa karşısında harika bir 85 dakika çıkardı, kulübünde de süre alıyor. Ancak yarın Türkiye karşısında maça Lavia ile başlamayacağıma emin olabilirsiniz" diyerek şaşırtıcı bir rotasyon sinyali verdi.

Toplantıda söz alan kaleci Senne Lammens ise takım içinde Van Bommel ile birlikte yakaladıkları pozitif havaya dikkat çekerek, yarın taraftarları önünde sahadan 3 puanla ayrılmak istediklerini belirtti.