Fenerbahçe 3-1 kazandı

Fenerbahçe ilk maçını zorlanmadan kazandı. Sarı lacivertliler karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon çalışmaları kapsamında Azerbaycan takımı Turan VC ile hazırlık maçı yaptı.

Sarı lacivertli takım yeni başantrenörü Stefano Lavarini yönetiminde çıktığı mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı Direktörü Pelin Çelik maç öncesi takım kaptanlarına çiçek takdim etti.

SULTANLAR LİGİ'NDE İLK MAÇ MANİSA BBSK İLE

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setinde üstün bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, bu seti 25-20 önde tamamladı.

Üstünlüğünü ikinci sette de koruyan sarı lacivertli takım, bu seti de 25-18 kazandı.

Üçüncü sette Turan VC takımı başa baş bir oyun çıkardı ve seti 26-24 önde bitirdi.

Ancak son sete yine ağırlığını koyan Fenerbahçe, 25-18'le karşılaşmaya noktayı koydu ve sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçında 4 Ekim Pazar günü Manisa BBSK’yı konuk edecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 13.00’te başlayacak.