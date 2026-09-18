Ümraniyespor 7 hafta sonra sezonun ilk galibiyetini aldı

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Bandırmaspor ve Ümraniyespor karşı karşıya geldi.

Ümraniyespor, Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazandı ve sezonun ilk galibiyetini elde etti.

Konuk ekibe 3 puanı getiren tek golü 88. dakikada Cebio Soukou kaydetti.

Bu sonuçla Ümraniyespor, puanını 6 yaptı ve maç fazlasıyla 16. sıraya yükseldi.

Bandırmaspor ise 10 puanla 8. sırada kaldı.

Ümraniyespor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Sarıyer ile karşılaşacak.

Bandırmaspor da Vanspor FK deplasmanına çıkacak.

7 HAFTA SONRA GELEN GALİBİYET

Sezonun ilk 7 haftasında galibiyeti bulunmayan Ümraniyespor, 8. haftanın sonunda galibiyet yüzü gördü.

Ümraniyespor'un şu ana kadar aldığı sonuçlar şu şekilde: