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Ümraniyespor 7 hafta sonra sezonun ilk galibiyetini aldı

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Bandırmaspor'u yenen Ümraniyespor, sezonun ilk galibiyetini almayı başardı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Ümraniyespor 7 hafta sonra sezonun ilk galibiyetini aldı

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Bandırmaspor ve Ümraniyespor karşı karşıya geldi.

Ümraniyespor, Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazandı ve sezonun ilk galibiyetini elde etti.

Konuk ekibe 3 puanı getiren tek golü 88. dakikada Cebio Soukou kaydetti.

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Bu sonuçla Ümraniyespor, puanını 6 yaptı ve maç fazlasıyla 16. sıraya yükseldi.

Bandırmaspor ise 10 puanla 8. sırada kaldı.

Ümraniyespor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Sarıyer ile karşılaşacak.

Bandırmaspor da Vanspor FK deplasmanına çıkacak.

7 HAFTA SONRA GELEN GALİBİYET

Sezonun ilk 7 haftasında galibiyeti bulunmayan Ümraniyespor, 8. haftanın sonunda galibiyet yüzü gördü.

Ümraniyespor'un şu ana kadar aldığı sonuçlar şu şekilde:

  • Ümraniyespor 0-0 Mardin 1969 Spor
  • Fatih Karagümrük 2-1 Ümraniyespor
  • Ümraniyespor 1-1 Esenler Erokspor
  • Keçiörengücü 2-2 Ümraniyespor
  • Ümraniyespor 0-1 Muğlaspor
  • Pendikspor 1-0 Ümraniyespor
  • Ümraniyespor 1-2 Antalyaspor
  • Bandırmaspor 0-1 Ümraniyespor
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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