Ümraniyespor 7 hafta sonra sezonun ilk galibiyetini aldı
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Bandırmaspor'u yenen Ümraniyespor, sezonun ilk galibiyetini almayı başardı.
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TFF 1. Lig'in 8. haftasında Bandırmaspor ve Ümraniyespor karşı karşıya geldi.
Ümraniyespor, Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazandı ve sezonun ilk galibiyetini elde etti.
Konuk ekibe 3 puanı getiren tek golü 88. dakikada Cebio Soukou kaydetti.
Bu sonuçla Ümraniyespor, puanını 6 yaptı ve maç fazlasıyla 16. sıraya yükseldi.
Bandırmaspor ise 10 puanla 8. sırada kaldı.
Ümraniyespor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Sarıyer ile karşılaşacak.
Bandırmaspor da Vanspor FK deplasmanına çıkacak.
7 HAFTA SONRA GELEN GALİBİYET
Sezonun ilk 7 haftasında galibiyeti bulunmayan Ümraniyespor, 8. haftanın sonunda galibiyet yüzü gördü.
Ümraniyespor'un şu ana kadar aldığı sonuçlar şu şekilde:
- Ümraniyespor 0-0 Mardin 1969 Spor
- Fatih Karagümrük 2-1 Ümraniyespor
- Ümraniyespor 1-1 Esenler Erokspor
- Keçiörengücü 2-2 Ümraniyespor
- Ümraniyespor 0-1 Muğlaspor
- Pendikspor 1-0 Ümraniyespor
- Ümraniyespor 1-2 Antalyaspor
- Bandırmaspor 0-1 Ümraniyespor
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi