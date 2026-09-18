Aday kadro açıklandı: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan 1’er futbolcu çağrıldı

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri H Grubu'nda Ukrayna ve Macaristan ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 26 Eylül Cumartesi günü Macaristan'ın Miskolc şehrinde Ukrayna, 6 Ekim Salı günü İstanbul'da Macaristan ile oynayacağı maçlar için aday kadroya çağrılan futbolcular, 21 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da toplanacak.

Ay-yıldızlıların Ukrayna ile Miskolc'de oynayacağı karşılaşma DVTK Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak. Milliler, Macaristan ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de karşılaşacak.

Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki Ümit Milli Takım, H Grubu'nda Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele ediyor. Çıktığı 6 maçta 11 puan toplayan milliler, 13 puanla lider Hırvatistan'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

ADAY KADRO AÇIKLANDI: ÜÇ BÜYÜKLERDEN 1'ER FUTBOLCU VAR

Açıklanan aday kadroda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan 1'er futbolcu yer aldı.

Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi: