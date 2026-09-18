Son Dakika | Milli takımın kadrosu açıklandı: Çağrılmadılar

UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımız, Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak.

ADAY KADRO BELLİ OLDU

Kritik maçlar öncesi millilerin aday kadrosu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre aday kadro şu şekilde:

KALECİ: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır

DEFANS: Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik

ORTA SAHA: Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan

FORVET: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

HAKAN ÇALHANOĞLU VE KENAN YILDIZ YOK

Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu ve Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız sakatlıkları nedeniyle çağrılmadı. Fenerbahçe'den Mert Müldür de menisküsünde yaşadığı yırtık nedeniyle kadroda yer almadı.

21 EYLÜL'DE TOPLANIYORLAR

21 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İlk antrenman aynı gün saat 18.00'de yapılacak.