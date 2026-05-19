Ümit Özat'ın Rasim Ozan'ın yüzüne karşı söyledikleri ortaya çıktı: Taa o zamandan olacakları türküyle anlatmış

Adana merkezli 21 ilde "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında 14 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp dün adliyeye sevk edilen 154 zanlıdan Rasim Ozan Kütahyalı, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Hakimlikçe Kütahyalı'nın tutuklanmasına karar verildi, diğerlerinin işlemleri ise sürüyor.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.

ÜMİT ÖZAT'IN TÜRKÜSÜ GÜNDEM OLDU

Eski futbolcu ve yorumcu Ümit Özat'ın yıllar önce Rasim Ozan Kütahyalı için söylediği türkü yeniden gündeme geldi.

Yıllar önce Rasim Ozan Kütahyalı ile aynı programda yer alan Ümit Özat, ''Bak güzel kardeşim bir parça var'' diyerek, ‘’Bu dünyanın devranına aldanma Rasim aldanma. Zilli çanlı kervanına aldanma Rasim aldanma. Evden barktan geçeceksin. Ecel tasını içeceksin. Ne ektinse biçeceksin, aldanma Rasim aldanma’’ türküsünü söyledi.

Videoda Özat’ın türkü sonrası Kütahyalı’ya dönerek “Tanımadan insanları yargılama” dediği ve parmağıyla işaret ettiği anlar da dikkat çekti.

Kütahyalı’nın tutuklanmasının ardından paylaşılan görüntüler kısa sürede viral oldu.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri, HTS kayıtları ve diğer delillerin değerlendirilmesi sonucu şüphelilerin "organize suç örgütü" niteliğinde hareket ederek yasa dışı bahis ve phishing (oltalama) yöntemiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırarak akladıkları tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında suç örgütünün, özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağlarından para transferi organizasyonları yürüttüğü, suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistem içerisinde dolaştırdığı, kripto varlık sistemlerini aktif şekilde kullandığı, kuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri yaptığı belirlenmişti.

MASAK analizleri ve soruşturma dosyası kapsamındaki mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar şüpheli para hareketi ve aklama faaliyetinin tespit edildiği, örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğu değerlendirilen soruşturmada, ayrıca bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin suçtan elde edilen gelirlerin bankacılık sistemi içerisindeki katmanlandırma işlemlerinde görev aldıkları, şüpheli para hareketlerine yönelik bloke ve güvenlik süreçlerinin etkisiz hale getirilmesine yardımcı oldukları yönünde kuvvetli deliller elde edildiği öğrenilmişti.

Bunun yanında bazı emniyet personelinin, şüpheliler hakkında adli makamlarca verilmiş yakalama, gözaltı ve arama kararlarına ilişkin sorgulamaları rüşvet karşılığında yaptıkları ve operasyonel süreçlere ilişkin bilgi temin ettikleri yönünde tespitler yapılmıştı.