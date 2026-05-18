Son dakika | Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı

Adana merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında 14 Mayıs tarihinde gözaltına alınan yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı ve soruşturmada, "örgüt lideri" olmakla suçlanan Selahattin Akın Uzun dahil onlarca kişi tutuklandı.

Örgüt lideri Selahattin Akın Uzun

MİLYONLUK HESAP HAREKETLERİNİ 'KART BORÇLARINA TAKLA' DİYE AÇIKLAMIŞTI

İncelenmesini istemediği için cep telefonu şifresini ekiplere vermeyen Kütahyalı, 2021-24 yılları arasındaki milyonluk para hareketlerini kredi kart borçlarına takla attırmak olarak açıklamıştı.

MAL VARLIĞI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Rasim Ozan Kütahyalı'nın soruşturma dosyasında yer alan mal varlığı listesi de dikkat çekmişti. Bir tanesi klasik olmak üzere 6 araç, 2 daire ve Üsküdar Çengelköy’de bulunan Sultan Makamı Konutları’nda yüzde 50 hisseli bahçe dubleks, R.O.K.'un üzerine kayıtlı olan mal varlıkları olarak soruşturma dosyasında yer almıştı.

NE OLMUŞTU?

14 Mayıs'ta Adana merkezli 21 ilde 'yasa dışı bahis' ve 'kara para aklama' soruşturması kapsamında aralarında AKP'ye yakınlığı ile bilinen TV yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 161 kişi gözaltına alınmıştı.