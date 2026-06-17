Uğurcan Çakır Hacıosmanoğlu'na ders verdi!

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenilince eleştiriler de peşi sıra gelmişti. TFF (Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da bu eleştirilere ağır sözlerle karşılık vermişti. Milli kaleci Uğurcan Çakır ise adeta Hacıosmanoğlu'na ders verircesine konuştu.

Hacıosmanoğlu, eleştiri yapanlar için "Akbabalar, sırtlanlar" gibi ifadeler kullanmış, Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim'e bile yüklenmişti. Terim'in milli oyuncuları korumak için yaptığı konuşmayı anlayamayan Hacıosmanoğlu, ağır sözlerle yüklenmişti.

UĞURCAN ÇAKIR HACIOSMANOĞLU'NA DERS VERDİ

Milli kalecimiz Uğurcan Çakır, düzenlenen basın toplantısında adeta Hacıosmanoğlu'na ders verir gibi konuştu.



Uğurcan, "Bazen çok motive olunca olmuyor. Bizim için de öyle bir gün geçti. Tabii ki üzüldük. Paraguay maçında hatayı telafi etme şansımız var. Zihinsel olarak maça hazırlanmalıyız. Hepimiz sorumluluklarımızı bilip ona göre oynamalıyız. Bir final maçı değildi. Hepimiz ülkemizi mutlu etmek istedik ama istediğimiz gibi gitmedi. Önümüzde alınacak 6 puan var. İlk maç Paraguay maçı, bu maçı kazanıp 3 puanı almak istiyoruz. Buraya gelmek hayalimizdi. 24 yıl sonra buraya geldik ve ülkemizi gururlandırmak istiyorduk. Duygusal anlamda bunun da baskısı vardı. Meydanlarda kurulan televizyonları görünce, buna karşılık vermek istiyorduk. Kazanmak istedik ama bu sahaya yansımadı. Takımın şu anda morali iyi, ilk maçı unuttuk. Önümüzde 2 final maçı var. Bunları kazanmak istiyoruz" dedi.

"ELEŞTİRİLER BAŞIMIZIN TACI"

Uğurcan Çakır, eleştirilerle ilgili olarak da şunları söyledi:

"İlk maçta istemediğimiz bir sonuç aldık. Ülkemizi üzdük ama bunu telafi edebileceğimizi düşünüyorum. En iyi performansımızla Paraguay maçından istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Türk milleti bizi eleştirebilir. Başarılı olunca nasıl göklere çıkarılıyorsak 1 maç kaybedince eleştirilebiliriz. Bu eleştiri bizim başımızın tacı. Futbol oynuyorsanız bu eleştiriye açık olmanız gerekiyor. Bir final maçı kaybetmedik. Paraguay maçında bunu telafi etme şansımız var. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Avustralya maçının analizlerini yaptık, neleri eksik yaptığımızı gördük. Topun bizde kalması çok önemli değildi. Net gol pozisyonlarına giremedik ama neleri eksik yaptığımızı gördük. Paraguay'a hazırlanıyoruz. Çok çalışacağız. Birlik olacağız ve her zaman yaptığımız gibi iyi sonuç almaya çalışacağız. Galip gelip kendimizi ve ülkemizi mutlu etmek istiyoruz. Dün geride kaldı, önümüze bakacağız. En iyi performansımızla o sahada olacağız, bunu başaracağımıza ben inanıyorum.

Analizde bazı şeyleri görebiliyorsun ama sahada rakibin isteği, odaklanması daha fazlaysa, ne kadar yetenekli olursan ol seni yenme şansı oluyor. Dünyanın en iyi takımı denilen İspanya bile berabere kaldı. Ana amaç tabii ki çeyrek final, yarı final yapmak. Ama maç sahada oynanıyor. Kağıt üzerinde herkes kolay bir gruptayız dedi. Ben 400'e yakın maç oynadım, kolay maç kazandığımı hatırlamıyorum. Ama bunu yapabilecek karakterde oyuncular olduğumuza inanıyorum. Bundan daha iyisini yapacağımıza inanıyorum. Sahaya çıkıp ülkemizi gururlandırıp Paraguay'ı yenmek istiyoruz. ABD maçını sonra düşünürüz. Ülkemizi mutlu etmek istiyoruz. Türkiye geldi, Amerika'da Dünya Kupası maçı oynuyor. Kaybetmemizi bekleyenler var. Hepsinin eleştirileri başımızın tacı. İlk maç final maçı değildi, önümüzde 2 maç daha var. Biz bitti demeden bitmez. İnşallah biz de bunu başarabiliriz. 2008'e yaşımız yetiyordu, ülkemiz de bunu bekliyor. Bunu yaşatmak istiyoruz ve yapacağız."