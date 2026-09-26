UEFA’dan Flaş Karar: Türkiye - İtalya maçının hakemi tanıdık bir isim oldu
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında Bursa'da dünya devi İtalya'yı konuk edecek olan A Milli Futbol Takımımızın bu kritik randevusunda düdük çalacak isim belli oldu.
UEFA, futbolseverlerin merakla beklediği dev mücadelenin hakem kadrosunu resmi bir açıklamayla duyurdu.
Bursa'da oynanacak bu zorlu karşılaşmayı, dünya futbolunun yakından tanıdığı üst düzey bir hakem yönetecek.
DÜNYACA ÜNLÜ İNGİLİZ HAKEM SAHADA OLACAK!
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Ay-Yıldızlılarımızın İtalya ile oynayacağı dev maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.
Zorlu mücadelede Oliver'ın yardımcılıklarını ise yine aynı federasyondan Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek.
Karşılaşmanın dijital ve saha kenarı yönetim kadrosu ise şu isimlerden oluşuyor:
Dördüncü Hakem: Darren England
VAR Hakemi: Stuart Attwell
AVAR Hakemi: Matthew Donohue
TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İlk maçında Fransa'ya şanssız bir şekilde 1-0 mağup olan Bizim Çocuklar ile evinde Belçika'ya 2-0 yenilen İtalya'yı karşı karşıya getirecek olan bu nefes kesen mücadele, 28 Eylül Pazartesi günü Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.
Gruptaki kaderimizi doğrudan etkileyecek olan bu dev kapışma saat 21:45'te başlayacak ve ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.