UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa: İstanbul'da tarihi final sona erdi

UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa, Freiburg'u 3-0 mağlup etti. İstanbul'da oynanan dev finalin sonucunda Aston Villa şampiyonluğa ulaştı.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa ile Freiburg karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan dev finalde Aston Villa sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Tielemans, 45+2'de Buendia ve 57. dakikada Morgan Rogers kaydetti.

ŞAMPİYON ASTON VILLA

Bu sonuçla birlikte Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Aston Villa tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı.

VELİAHT PRENS WILLIAM COŞTU

Büyük bir Aston Villa taraftarı olduğu bilinen İngiltere Veliaht Prensi William karşılaşmayı stattan takip etti. Şampiyonluğun ardından veliaht prensin sevinci dikkat çekti.

DETAYLAR

Stat: Tüpraş

Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (Fransa)

Freiburg: Atubolu, Kübler (Dk. 73 Makengo), Ginter, Lienhart (Dk. 61 Rosenfelder), Treu, Eggestein, Höfler (Dk. 61 Höler), Beste (Dk. 86 Günter), Manzambi, Grifo (Dk. 73 Scherhant), Matanovic

Aston Villa: Emiliano Martinez, Cash, Konsa, Pau Torres (Dk. 88 Mings), Digne (Dk. 81 Maatsen), Lindelöf (Dk. 66 Onana), Tielemans (Dk. 88 Luiz), McGinn, Rogers, Buendia (Dk. 81 Jadon Sancho), Watkins

Goller: Dk. 41 Tielemans, Dk. 45+3 Buendia, Dk. 58 Rogers (Aston Villa)

Sarı kartlar: Dk. 5 Treu (Freiburg), Dk. 16 Buendia, Dk. 21 Cash, Dk. 86 McGinn (Aston Villa)

