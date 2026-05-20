UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa: İstanbul'da tarihi final sona erdi
UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa, Freiburg'u 3-0 mağlup etti. İstanbul'da oynanan dev finalin sonucunda Aston Villa şampiyonluğa ulaştı.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Tielemans, 45+2'de Buendia ve 57. dakikada Morgan Rogers kaydetti.
ŞAMPİYON ASTON VILLA
Bu sonuçla birlikte Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Aston Villa tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı.
VELİAHT PRENS WILLIAM COŞTU
Büyük bir Aston Villa taraftarı olduğu bilinen İngiltere Veliaht Prensi William karşılaşmayı stattan takip etti. Şampiyonluğun ardından veliaht prensin sevinci dikkat çekti.
DETAYLAR
Stat: Tüpraş
Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (Fransa)
Freiburg: Atubolu, Kübler (Dk. 73 Makengo), Ginter, Lienhart (Dk. 61 Rosenfelder), Treu, Eggestein, Höfler (Dk. 61 Höler), Beste (Dk. 86 Günter), Manzambi, Grifo (Dk. 73 Scherhant), Matanovic
Aston Villa: Emiliano Martinez, Cash, Konsa, Pau Torres (Dk. 88 Mings), Digne (Dk. 81 Maatsen), Lindelöf (Dk. 66 Onana), Tielemans (Dk. 88 Luiz), McGinn, Rogers, Buendia (Dk. 81 Jadon Sancho), Watkins
Goller: Dk. 41 Tielemans, Dk. 45+3 Buendia, Dk. 58 Rogers (Aston Villa)
Sarı kartlar: Dk. 5 Treu (Freiburg), Dk. 16 Buendia, Dk. 21 Cash, Dk. 86 McGinn (Aston Villa)