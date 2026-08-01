Türkiye'nin dev stadında artık son aşamaya gelindi: Şehrin her tarafından gözükecek

Başkent Ankara'da yapımı süren ve Türkiye'nin en modern spor tesislerinden biri olacak yeni statta koltuklar yerleştirilmeye başlandı.

TRİBÜNDE BEYAZ KOLTUKLARLA 'TÜRKİYE' YAZDILAR

ASL Yıldızlar Ortak Girişimi Ankara Stadyumu Proje Müdürü Cem Saraçlar'dan alınan bilgiye göre kırmızı ve beyaz koltukların yerleştirildiği tribün bölümünde, beyaz koltuklarla "Türkiye" yazısı oluşturuldu.

SON AŞAMAYA GELİNDİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı adına TOKİ tarafından inşa edilen 51 bin seyirci kapasiteli stadın, Türkiye'nin en modern spor tesislerinden biri olması hedeflenirken statta yapım çalışmaları son aşamaya geldi.

PEK ÇOK SPOR SALONUNU BÜNYESİNDE BARINDIRACAK

Yeni Ankara Stadyumu, atletizm pisti ve binası, tenis pisti ve binası ile güreş, judo, karate, tekvando, boks, okçuluk, atıcılık, eskrim, masa tenisi, curling, muaythai ve kick boks antrenman salonlarını da bünyesinde barındıracak.