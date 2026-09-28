Son Dakika: Türkiye-İtalya maçının 11'leri belli oldu: Montella'dan sürpriz karar

Bizi Keşfet’te takip edin.

Türkiye-İtalya mücadelesinde ilk 11'ler açıklandı. Uluslar Ligi A grubu 2. maçında öncesi Vincenzo Montella'dan sürpriz karar geldi.

Fransa karşısında alınan şanssız mağlubiyetin ardından gruptaki ilk puan ya da puanlarını arayan Ay-Yıldızlı ekibimizde teknik direktör Vincenzo Montella ve konuk ekip İtalya'nın sahaya süreceği ilk 11'ler açıklandı.

İşte dev karşılaşmanın ilk 11'leri :

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Arda Güler, Can Uzun, Eren Elmalı, Ozan Kabak, Oğuz Aydın, Barış Alper Yılmaz.

İtalya: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri, Frattesi, Tonali, Fagioli, Raspadori, Pio Esposito, Sebastiano Esposito.

TAKIMLARDA SON DURUM VE EKSİKLER

Milli takımımızda Fransa karşılaşmasında kırmızı kart gören kaleci Uğurcan Çakır cezası nedeniyle bu akşam kadroda yer alamıyor. Ay-yıldızlı ekipte sakatlıkları bulunan Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız da İtalya karşısında görev yapamayacak isimler arasında bulunuyor.

Fransa maçını sakatlığı nedeniyle kaçıran Orkun Kökçü ise iyileşerek İtalya maçının kadrosuna dahil edildi.

Konuk ekip İtalya'da ise Nicolo Zaniolo sakatlığı nedeniyle kamp kadrosundan ayrılırken, teknik direktör Roberto Mancini 10 oyuncuyu İtalya'da bırakarak Bursa'ya daha dar bir rotasyonla geldi.

Saat 21.45'te başlayacak olan bu kritik mücadele ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver yönetecek.