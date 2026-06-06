TRT'den güzel haber: Kritik maç şifresiz yayınlanacak

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Milletler Ligi 1. hafta 3. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız ile İtalya karşı karşıya gelecek.

İTALYA MAÇI ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Brezilya'nin Brasilia kentinde oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. Saran Grubu'yla yapılan anlaşma doğrultusunda mücadele S Sport ve TRT Spor tarafından ortak yayınlanacak.

1 GALİBİYET VE 1 MAĞLUBİYET ALDILAR

Filenin Sultanları turnuvanın ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni altın sette mağlup etmeyi başardı. İkinci maçta ise Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu.

SON RAKİP BULGARİSTAN

1. etabın 4. ve son maçında ise millilerimiz, Bulgaristan'la kozlarını paylaşacak. Karşılaşma 8 Haziran günü saat 00.00'da başlayacak.