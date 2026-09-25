Transferi son anda yattı: Takımında gol makinesi oldu

23 yaşındaki Sambacı, İzmir ekibinin hücumdaki tek güvencesi haline geldi. Süper Lig’de sezona istediği başlangıcı yapamayan ve milli araya galibiyet hasretiyle 17. basamakta giren Göztepe'de, yüzleri güldüren tek isim Brezilyalı golcü Juan Silva oldu.

Yaz transfer döneminde Rusya’nın köklü kulüplerinden CSKA Moskova ile her konuda anlaşan ancak transfer evraklarının son anda yetişmemesi veya sürecin askıya alınması nedeniyle İzmir'de kalan 23 yaşındaki santrfor, yaşanan hayal kırıklığını sahada avantaja çevirdi.

Göztepe formasıyla çıktığı 6 maçta 4 gol kaydeden genç golcü, takımının attığı gollerin neredeyse tamamına doğrudan etki ederek hücum yükünü tek başına sırtladı.

YEDEK KULÜBESİNDEN ÇIKTI FIRTINA GİBİ ESTİ

Rusya transferinin son anda yatması üzerine takıma geç katılan ve hazırlık kamplarında oynatılmadığı için ligin ilk 3 haftasında Samsunspor, Gençlerbirliği ve Galatasaray maçlarına kulübede başlayan Juan Silva, pes etmedi.

Sarı-kırmızılı formayla bu sezonki ilk gol sevinçlerini İstanbul deplasmanında Galatasaray'a karşı yaşayan Sambacı, takımının 3-2 kaybettiği mücadelede sergilediği performansla formayı kaptı.

Teknik heyetin güvenini boşa çıkarmayan Juan, ilk 11'de sahaya çıktığı Gaziantep FK mücadelesinde rakip fileleri 2 kez havalandırırken, Corendon Alanyaspor deplasmanında alınan 2-2'lik beraberlikte de takımının 1 golüne imza atarak istikrarını sürdürdü.

15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Juan Silva'nın Göztepe için ne kadar vazgeçilmez bir isim olduğu, geçmiş transfer dönemlerindeki yönetim kararlarıyla da biliniyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Brezilyalı forvet için Göztepe kulübünün kapısını tam 15 milyon euroluk dev bir teklifle çalmıştı.

Ancak Göztepe yönetimi, oyuncunun yerini dolduracak kalitede bir ismi devre arasında kadroya katamayacakları gerekçesiyle bu tarihi teklifi elinin tersiyle itmişti.

Göztepe kariyerinde istikrarlı grafiğiyle dikkat çeken 23 yaşındaki futbolcu, 2024-25 sezonunda 26 lig maçında 7 gol kaydederken, bir sonraki sezonda performansını yukarı taşıyarak 32 maçta 11 gol atma başarısı gösterdi.