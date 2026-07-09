Transfer trafiği şaşırttı babası milletvekili çıktı
Genç futbolcunun kısa süredeki transfer trafiği şaşırttı. Babası milletvekili çıktı.
Genç futbolcunun kısa süredeki transfer trafiği şaşkınlık yaşarttı. U20 Milli Takımı'na çağrılan futbolcunun babası milletvekili çıktı.
Burhan Ersoy, Bayrampaşa'da 2 sezon kaldı. Ancak sadece 10 maça çıkabildi. Hiçbirinde de ilk 11'e giremedi, genellikle son dakikalarda oyuna alındı.
Ardından Nevşehir Belediyespor'a geçti. Burada da takıma girmekte zorluk çekti. Sadece 2 maçta oynayıp, aynı sezon Adana Demirspor'a geçti.
Adana Demirspor'un transfer tahtası kapalıydı. İlk oynadığı 5 maçın 5'inde de 1'er dakika süre buldu.
Adana Demirspor'un genç kadrosuyla çıktığı karşılaşmalarda da sadece 5 kez 90 dakika sahada kalabildi.
Bu arada U20 Milli Takımı'na çağrıldı.
İSTANBUL'A DÖNDÜ
Tekrar İstanbul'a dönen Burhan Ersoy, Adana 5 Ocak Gazetesi'ndeki habere göre Eyüpspor'la sözleşme imzaladı, oradan Pendikspor'a kiralandı. Kısa süre Fatih Karagümrük'te de yer aldı. Fatih Karagümrük'te de geçen sezon 5 maç oynayabildi.
23 yaşında üst üste takım değiştiren genç futbolcunun bundan sonraki adresinin neresi olacağı merak ediliyor. Burhan Ersoy'un babasının Kayseri Milletvekili Baki Ersoy olduğu belirtildi.