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Transfer trafiği şaşırttı babası milletvekili çıktı

Genç futbolcunun kısa süredeki transfer trafiği şaşırttı. Babası milletvekili çıktı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Transfer trafiği şaşırttı babası milletvekili çıktı

Genç futbolcunun kısa süredeki transfer trafiği şaşkınlık yaşarttı. U20 Milli Takımı'na çağrılan futbolcunun babası milletvekili çıktı.

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Burhan Ersoy, Bayrampaşa'da 2 sezon kaldı. Ancak sadece 10 maça çıkabildi. Hiçbirinde de ilk 11'e giremedi, genellikle son dakikalarda oyuna alındı.
Ardından Nevşehir Belediyespor'a geçti. Burada da takıma girmekte zorluk çekti. Sadece 2 maçta oynayıp, aynı sezon Adana Demirspor'a geçti.
Adana Demirspor'un transfer tahtası kapalıydı. İlk oynadığı 5 maçın 5'inde de 1'er dakika süre buldu.
Adana Demirspor'un genç kadrosuyla çıktığı karşılaşmalarda da sadece 5 kez 90 dakika sahada kalabildi.

Transfer trafiği şaşırttı babası milletvekili çıktı - Resim : 2
Bu arada U20 Milli Takımı'na çağrıldı.

İSTANBUL'A DÖNDÜ

Tekrar İstanbul'a dönen Burhan Ersoy, Adana 5 Ocak Gazetesi'ndeki habere göre Eyüpspor'la sözleşme imzaladı, oradan Pendikspor'a kiralandı. Kısa süre Fatih Karagümrük'te de yer aldı. Fatih Karagümrük'te de geçen sezon 5 maç oynayabildi.
23 yaşında üst üste takım değiştiren genç futbolcunun bundan sonraki adresinin neresi olacağı merak ediliyor. Burhan Ersoy'un babasının Kayseri Milletvekili Baki Ersoy olduğu belirtildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Transfer Adana Demirspor Eyüpspor
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