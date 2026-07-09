Transfer trafiği şaşırttı babası milletvekili çıktı

Genç futbolcunun kısa süredeki transfer trafiği şaşkınlık yaşarttı. U20 Milli Takımı'na çağrılan futbolcunun babası milletvekili çıktı.

Burhan Ersoy, Bayrampaşa'da 2 sezon kaldı. Ancak sadece 10 maça çıkabildi. Hiçbirinde de ilk 11'e giremedi, genellikle son dakikalarda oyuna alındı.

Ardından Nevşehir Belediyespor'a geçti. Burada da takıma girmekte zorluk çekti. Sadece 2 maçta oynayıp, aynı sezon Adana Demirspor'a geçti.

Adana Demirspor'un transfer tahtası kapalıydı. İlk oynadığı 5 maçın 5'inde de 1'er dakika süre buldu.

Adana Demirspor'un genç kadrosuyla çıktığı karşılaşmalarda da sadece 5 kez 90 dakika sahada kalabildi.



Bu arada U20 Milli Takımı'na çağrıldı.

İSTANBUL'A DÖNDÜ

Tekrar İstanbul'a dönen Burhan Ersoy, Adana 5 Ocak Gazetesi'ndeki habere göre Eyüpspor'la sözleşme imzaladı, oradan Pendikspor'a kiralandı. Kısa süre Fatih Karagümrük'te de yer aldı. Fatih Karagümrük'te de geçen sezon 5 maç oynayabildi.

23 yaşında üst üste takım değiştiren genç futbolcunun bundan sonraki adresinin neresi olacağı merak ediliyor. Burhan Ersoy'un babasının Kayseri Milletvekili Baki Ersoy olduğu belirtildi.