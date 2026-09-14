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Trabzonspor'u bekleyen kaosu açıkladı

Fatih Tekke'nin ayrılışının ardından Ersun Yanal Trabzonspor'u bekleyen kaosu açıkladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Trabzonspor'u bekleyen kaosu açıkladı

Fatih Tekke'nin ardından Ersun Yanal'dan Trabzonspor'a çok sert uyarı geldi: Büyük bir kaos bekliyor.

Trabzonspor'un Konyaspor deplasmanında aldığı mağlubiyet sonrası eski teknik direktör Ersun Yanal, bordo-mavililerin mevcut durumunu değerlendirdi.

"BENZERLİK VAR"

Yanal, Trabzonspor'un yaşadığı sorunları Fenerbahçe'ye benzeterek: "Fenerbahçe'nin yönetsel sorunlarını Trabzonspor'la aynı kefeye koyamam ama teknik direktör sorunu ve oyun sorunu açısından benzerlik var.
"Trabzonspor belki Fenerbahçe'den daha iyi bir hücum hattına sahip" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUK HAYAL"

Ersun Yanal sözlerine şöyle devam etti:
"Şampiyonluk takımı olmak için iyi gününde 5 atmak değil, kötü gününde 1-0'ı çevirebilmektir.
"Konya maçında ikinci dakikada gol yediler ama yeterli reaksiyon gösteremediler. Bu şekilde bir takım şampiyonluğa oynayamaz."

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KAOS UYARISI GELDİ

Yanal, teknik direktör belirsizliğinin Trabzonspor için en büyük risk olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

  • Teknik direktör sorununu çözemedikleri sürece bu kaos daha da büyüyecek.
  • Trabzonspor'u bence büyük bir kaos bekliyor.
  • Henüz bir teknik direktörle resmen anlaşmadıkları için takım havada.
  • Geçmişten kalan izler var ama gelecek adına net bir vizyon yok.
  • Şu anki tablo Trabzonspor adına çok iç açıcı değil.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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