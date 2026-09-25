Trabzonspor'dan eski yıldızına teklif: Gelen cevap yönetimde şok etkisi yarattı

Trabzonspor, geçmişte şampiyonluk yaşayan kadronun önemli isimlerinden Marek Hamsik'i bu kez teknik ekibine katmak için harekete geçti. Bordo-mavili yönetimin, deneyimli futbol adamına Thomas Reis'in ekibinde yardımcı antrenörlük görevi teklif ettiği öğrenilirken, Slovak yıldızın cevabı belli oldu.

TRABZONSPOR'DAN HAMSİK'E TEKLİF

Thomas Reis yönetiminde teknik kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, kulübün eski yıldızlarından Marek Hamsik'i gündemine aldı. Bordo-mavili yönetimin, futbolculuk dönemindeki tecrübesi ve kulübü yakından tanıması nedeniyle Hamsik'in teknik ekipte yer almasını istediği belirtildi.

Hamsik'e Thomas Reis'in ekibinde görev alması yönünde teklif götürüldüğü ve Slovak futbolcunun bu teklifi değerlendirdiği aktarıldı.

HAMSİK CEVABINI BEKLETMEDEN İLETTİ

Trabzonspor'un teklifine teşekkür eden Hamsik, yardımcı antrenörlük görevini kabul etmedi. Slovak futbol adamının kararının bordo-mavili kulübe yönelik olumsuz bir tutumdan kaynaklanmadığı, kendi kariyer planlaması nedeniyle böyle bir tercihte bulunduğu belirtildi.

Hamsik'in kariyerine Slovakya Milli Takımı bünyesinde devam etmek istediği ve önümüzdeki dönemde burada daha önemli sorumluluklar üstlenmeyi planladığı ifade edildi.

HEDEFİ TEKNİK DİREKTÖRLÜK

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik adamlık yolunda ilerleyen Hamsik'in uzun vadeli hedefinin Slovakya Milli Takımı'nda daha üst bir görev almak olduğu aktarıldı. Bu nedenle Trabzonspor'dan gelen teklife rağmen mevcut planını değiştirmeyen Hamsik, teknik adamlık kariyerini ülkesinde sürdürme kararı aldı.

TRABZONSPOR'LA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Marek Hamsik, Trabzonspor'un 2021-2022 sezonunda kazandığı şampiyonlukta önemli rol üstlenmişti. Saha içerisindeki liderliği ve performansıyla bordo-mavili taraftarların sevgisini kazanan Slovak yıldız, kulüp tarihinin unutulmaz yabancı futbolcuları arasında yer aldı.

Trabzonspor'un yıllar sonra Hamsik'i teknik ekibe dahil etmek istemesi, eski futbolcuyla kulüp arasındaki bağın devam ettiğini gösteren gelişmelerden biri oldu. Ancak Hamsik'in kariyer planı nedeniyle bu dönüş şimdilik gerçekleşmedi.