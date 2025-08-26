Trabzonspor'da Özgüvenç dönemi

Trabzonspor'da Özgüvenç dönemi
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Hatice Bahar Özgüvenç getirildi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Hatice Bahar Özgüvenç getirildi.

Kulübün açıklamasında "Hoş geldin Hatice Bahar Özgüvenç. Yeni teknik direktörümüz Hatice Bahar Özgüvenç'e aramıza hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz. Bilgisi, tecrübesi ve vizyonuyla birlikte daha büyük hedeflere yürüyeceğimize ve hep birlikte güzel başarılara imza atacağımıza inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

EN SON BEYLERBEYİ'Nİ ÇALIŞTIRDI

Geçtiğimiz sezona Beylerbeyi Kadın Futbol Takımı'nın başında başlayan Hatice Bahar Özgüvenç, Ocak ayının sonunda takımdan ayrıldı. Özgüvenç bir dönem Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nı da çalıştırmıştı.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

