Trabzonspor'da Özgüvenç dönemi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Hatice Bahar Özgüvenç getirildi.
Kulübün açıklamasında "Hoş geldin Hatice Bahar Özgüvenç. Yeni teknik direktörümüz Hatice Bahar Özgüvenç'e aramıza hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz. Bilgisi, tecrübesi ve vizyonuyla birlikte daha büyük hedeflere yürüyeceğimize ve hep birlikte güzel başarılara imza atacağımıza inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.
EN SON BEYLERBEYİ'Nİ ÇALIŞTIRDI
Geçtiğimiz sezona Beylerbeyi Kadın Futbol Takımı'nın başında başlayan Hatice Bahar Özgüvenç, Ocak ayının sonunda takımdan ayrıldı. Özgüvenç bir dönem Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nı da çalıştırmıştı.
Dursun Özbek imzayı bizzat attı: Galatasaray'da anlaşma açıklandı
Ahmet Çakar Galatasaray'ın şampiyon olması için şartını açıkladı: Lider olmak yetmiyor
Kaynak:Haber Merkezi / AA