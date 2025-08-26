Dursun Özbek imzayı bizzat attı: Galatasaray'da anlaşma açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, inşaat ve saanyi sektöründe faaliyet gösteren Pekintaş Group ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Yapılan anlaşma ile Pekintaş Group, Galatasaray Futbol Akademisi’nin 2025-2026 forma sırt sponsorluğunu üstlendi.

Rams Park’ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Dursun Aydın Özbek, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, Pekintaş Group Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Olcay ve Pekintaş Group Yönetim Kurulu Üyesi Defne Olcay katılım sağladı.

İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Dursun Özbek şu ifadeleri kullandı:

“Hepinize saygılarımı sunuyorum. Bugün akademimizle ilgili bir sponsorluk anlaşması için buradayız. Futbol altyapısına sponsor olmak, futbolun altyapısını desteklemek son derece önemli. Son derece büyük bir ekonomik yapıya ulaşan futbol camiası, bu desteklere büyük ihtiyaç duymaktadır. Elbette ki Galatasaray olarak vizyonumuz, Ali Sami Yen Bey’in bize yüklediği misyon, gençlere futbolu sevdirmek, gençleri bu yönde eğitmek, onları Türk sporuna, Türk futboluna kazandırmak. Bu bizim değişmez misyonumuz. Bunu yaparken Galatasaray’ın büyüklüğü, 500 yılı aşan bir kültürden gelmesi, bunun içinden doğan bir spor kulübü olması sebebiyle bu misyonların takipçisi olma zorunluluğu var. O itibarla bugün imzalayacağımız sözleşme çok değerli. Değeri temele yatırım yapmaktan kaynaklanmaktadır.”

“Sevgili Özhan’ın babası Özkan Abi benim okuldan ağabeyim. Kendisiyle çalışma fırsatı da buldum. Galatasaray’dan yetişen çok önemli bir kişiliği var. Türk sporuna, Galatasaray’a hizmet etmiş ve Galatasaray ile olan ilişkisini her zaman devam ettirmiştir. O kadar Galatasaray’ı seven ve takip eden birisi ki… Galatasaray Adası ile ilgili beraber bir çalışmamız vardı. Defterini çıkardı, açtı. Senelerce evvele giden, Galatasaray Adası ile ilgili notlar vardı. Biz Galatasaray Adası’nı tekrar kulübe kazandırmak için yaptığımız çalışmalarda Özkan Abi’nin almış olduğu notlardan büyük istifade ettik. Futbola da hem Galatasaraylı olarak hem yönetici olarak büyük katkılar verdi. Şimdi bayrağı Özhan kardeşim aldı. Bu sponsorluk çok değerli. Ben Özhan kardeşime bu konuya ilgi gösterdiği için teşekkür ediyorum. Defne kızımıza teşekkür ediyorum. O da Yönetim Kurulu Üyesi olarak buraya destek veriyor. Özellikle Özkan Abi’ye ve Pekintaş Group’a, Galatasaray Spor Kulübü’nün altyapısına yaptıkları destekten dolayı büyük bir teşekkür gönderiyorum. Bu desteğin sürekli olmasını kendilerinden rica ediyorum.”