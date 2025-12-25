Kenan Yıldız Juventus'a iki şart koydu

Kenan Yıldız Juventus'a iki şart koydu
Yayınlanma:
Juventus forması giyen Kenan Yıldız, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Milli futbolcu, yeni sözleşme görüşmelerinde taleplerini net bir şekilde iletti.

İtalyan devi Juventus ile 2029’a kadar sözleşmesi devam etmesine karşın, siyah-beyazlı kulübün sözleşmesini bir yıl daha uzatarak oyuncunun piyasa değerini güvence altına almak istediği 20 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, görüşmelerde iki temel talep ile masaya oturdu.

KENAN'IN İLK ŞARTI MAAŞ

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Kenan Yıldız'ın ilk şartı maaş skalasının en tepesinde bulunmak.
Şu anda yıllık 1.7 milyon Euro kazanan milli oyuncunun, Juventus’un son transferi Jonathan David’e ödenen 6 milyon Euro seviyesine yükseltilmiş bir ücret talep ettiği ifade edildi.
Juventus cephesinin ise Kenan’a, primler dahil 4-5 milyon Euro aralığında bir teklif sunduğu, maaş konusundaki farkın giderilmesi için tarafların temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

İKİNCİ ŞARTI 'SPORTİF GÜVENCE'

Kenan Yıldız’ın ikinci ve en az mali beklentileri kadar önemli olan talebi ise ''sportif güvence.''
Genç futbolcu, Juventus’un uzun vadeli yapılanmasında kilit bir rol üstlenmeyi, hem Serie A’da hem de Avrupa kupalarında zirveyi hedefleyen iddialı bir kadro oluşturulmasını istiyor.

KENAN'IN PERFORMANSI

Bu sezon Juventus formasıyla 22 resmi maça çıkan Kenan Yıldız, 6 gol atarken 6 da asist yaptı.

