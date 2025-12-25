Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşebilir: Polonya'dan talibi çıktı

Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşebilir: Polonya'dan talibi çıktı
Yayınlanma:
Polonya devi, Fenerbahçeli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

Bu sezon Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan kaleci İrfan Can Eğribayat ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Reis tarih verdiReis tarih verdi

POLONYA DEVİ İSTİYOR

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Polonya devi Legia Varşova, İrfan Can Eğribayat ile ilgileniyor.
Haberin devamında geçtiğimiz hafta takımın başına Marek Papszun'u getiren Legia Varşova'nın kaleci transferi yapmak istediği ifade edildi.

irfan.jpg
Fenerbahçe'de ayrılık kapıda

CRACOVIA DA İLGİLENMİŞTİ

Bir başka Polonya ekibi olan Cracovia da 27 yaşındaki file bekçisi ile ilgilendiği iddia edilmişti.

2024/11/08/hbfb.jpg

FENERBAHÇE KARNESİ

Bu sezon Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve Süper Lig'de dahil olmak üzere 6 maçta forma giyen İrfan Can Eğribayat, bu maçlarda 6 gol yerken 2 maçta da kalesini gole kapattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'a gelmek için Osimhen'i aradı
Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'a gelmek için Osimhen'i aradı
Emekli memur Tokat'ta hobi olsun diye başladı şimdi talebe yetişemiyor: 4 bir yana gönderiyor
Emekli memur Tokat'ta hobi olsun diye başladı şimdi talebe yetişemiyor: 4 bir yana gönderiyor
Şansı 292 milyonda birdi: 1,8 milyar dolar kazandı
Şansı 292 milyonda birdi: 1,8 milyar dolar kazandı
AKOM bu kez saatini vererek açıkladı: Birden soğuyacak kar yağacak
Gram altın rekor kırmıştı: İslam Memiş'ten uyarı geldi
Ebru Köksal kimdir, neden gözaltında?
Ebru Köksal kimdir, neden gözaltında?
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
1 Ocak'ta başlıyor!
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Yılbaşı gecesi hava nasıl olacak? Meteoroloji aşama aşama yanıtladı
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Emekliye seyyanen zam için net konuştu: İsa Karakaş Ankara'dan son haberi verdi
Spor
Reis tarih verdi
Reis tarih verdi
Mosturoğlu: Ali Koç'un haberi var Aziz Yıldırım da savcılığa gitti
Mosturoğlu: Ali Koç'un haberi var Aziz Yıldırım da savcılığa gitti