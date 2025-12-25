Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşebilir: Polonya'dan talibi çıktı

Bu sezon Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan kaleci İrfan Can Eğribayat ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Reis tarih verdi

POLONYA DEVİ İSTİYOR

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Polonya devi Legia Varşova, İrfan Can Eğribayat ile ilgileniyor.

Haberin devamında geçtiğimiz hafta takımın başına Marek Papszun'u getiren Legia Varşova'nın kaleci transferi yapmak istediği ifade edildi.

Fenerbahçe'de ayrılık kapıda

CRACOVIA DA İLGİLENMİŞTİ

Bir başka Polonya ekibi olan Cracovia da 27 yaşındaki file bekçisi ile ilgilendiği iddia edilmişti.

FENERBAHÇE KARNESİ

Bu sezon Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve Süper Lig'de dahil olmak üzere 6 maçta forma giyen İrfan Can Eğribayat, bu maçlarda 6 gol yerken 2 maçta da kalesini gole kapattı.