Ahmet Çakar 2 gün önce isyan etmişti: Derbide kırmızı kart bahsi neden açılmadı

Futbol dünyası bu sabah yapılan bahis operasyonu ile güne uyandı! Aralarında ünlü futbolcular, kulüp başkanları, Süper Lig hakemi ve birçok ismin bulunduğu 46 şüpheliden 35'i sabah erken saatlerde gözaltına alındı.

Son Dakika | Ahmet Çakar gözaltında

AHMET ÇAKAR GÖZALTINDA! EŞİ YURT DIŞINDA

Banka hesaplarının incelenmesi neticesinde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu belirlenen eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar gözaltına alındı. Çakar’ın gözaltı kararı bulunan eşi Hayriye Arzu Çakar'ın ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

2 GÜN ÖNCE YAPTIĞI KONUŞMA ORTAYA ÇIKTI

Operasyon sonrası Ahmet Çakar'ın Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası bahis konuşması da ortaya çıktı.

Derbinin ardından açıklamalarda bulunan Çakar, ''Hocam derbide gerginlik henüz maç önünde başlamıştı. Oyun içinde de oldukça sert müdahaleler gördük ancak maçta hiç kırmızı kart çıkmadı. Derbiden önce bahis sitelerinde 'kırmızı kart görür' bahisi açılmadığı iddialarını nasıl yorumluyorsunuz?'' sorusuna yanıt verdi.

''BAHİS DENETLEME VE DÜZENLEME KURULU KURULSUN''

Derbide kırmızı kart bahsinin açılmamasına isyan eden Ahmet Çakar'ın “Bahis Denetleme ve Düzenleme Kurulu kurulsun” önerisi de dikkat çekti.

İşte Ahmet Çakar'ın yeniden gündem olan o sözleri:

'Şimdi şunu söyleyeyim. Ben nice derbiler yönettim. Nice derbiler izledim. Bu derbi öyle sert bir derbi değildi. Bu derbi öyle antisportif bir derbi değildi. Ben ne derbiler hatırlarım. Kadıköy'de ısınırken kafalarına gözlerine taş atılan Galatasaraylılar, Rams Park'ta oynanırken Fenerli oyuncular hatırlarım.

Ben ne derbiler hatırlarım. Kaleci Volkan Demirel'e arkadan neler yapıldı. Dün akşam bana göre dostluk ve antisportif skalasına yaparsak oldukça iyi diyebilirim. Sportmenlik açısından. Sahada da öyle hareketler var ama öyle kasten yumruklaşmalar, faulden sonra birbirinin boğazını sıkmalar falan izlemedim. Maç sonunda da hakeza bana göre sportmenlik yönünden oldukça iyi bir derbiydi.

"VAHİM BİR TABLO"

Bu işin zaten cılkı çıktı. Bahis olayı. Kırmızı kart olur olmaz. Türkiye iddia sistemi, kendi kazanma ihtimali olduğu vakit 'gel vatandaş gel' diyor. Ateşlen diyor. Bir de düşük oranlarda. Ama kaybetme riski olduğunu hissettiği an kapatıyor. Bunun ikinci örneği. İlk örneği Rizespor-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe kazanır canlı bahsinin kapanması. Gelirse 8 katı vereceğiz iflas. Ama kazanırken vatandaş iflas ediyor. İki, dün gece eğer maç öncesi kırmızı kart olur bahsi kapanmışsa bu da vahim bir tablo.

Bu riski görüyor kapatıyorlar. Ne demek bu? Başka maçlarda vatandaş kaybetsin diyorsun ama burada ben kaybetmeyeyim diyorsun. Kabul edilemez. Nasıl Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu diye bir kurum var. Aslında Bahis Denetleme ve Düzenleme Kurulu diye bir kurumun olması lazım ki vatandaşı bahis sitesine boğdurmayacaksın'.