Son Dakika | Ahmet Çakar gözaltında

Yayınlanma:
Son dakika...Futboldaki yasa dışı bahis iddialarına yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, eski hakem ve ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında sabah saatlerinde, futbolun farklı kademelerinde görev yapan çok sayıda kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında kulüp başkanları, yöneticiler, menajerler ve profesyonel futbolcular yer aldı.

AHMET ÇAKAR DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar’ın da bulunduğu öğrenildi. Operasyonun, maç sonuçlarını etkileme iddiaları ve yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirtildi.

NELER OLMUŞTU?

Soruşturma süreci, 27 Ekim 2025’te dönemin TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamaları sonrası resmen başladı. Hacıosmanoğlu, “371 hakemin bahis hesabı bulunduğu, 152’sinin aktif bahis oynadığı” bilgisini kamuoyuna duyurmuştu. Bu açıklama üzerine harekete geçen savcılık, ilk aşamada 21 kişiyi gözaltına almış, sekiz kişi tutuklanmıştı.

TFF Disiplin Kurulu, soruşturmanın ilk ayağında 149 hakeme 8 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası vermişti.

TFF, soruşturmanın yeni aşamasında odak noktasını futbolculara çevirdi. Federasyon, yasa dışı bahisle bağlantısı tespit edilen 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti. Daha önce 102 futbolcuya 45 gün ile 12 ay arasında değişen cezalar verilmişti. Yeni sevk edilen futbolcularla ilgili kararlar merakla bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

