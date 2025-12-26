Bakanlığın 'sahipsiz hayvanlar' genelgesine yargı 'dur' dedi

Danıştay 10. Dairesi, Bakanlığın sahipsiz hayvanlara ilişkin genelgesini iptal etti.

Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı, Danıştay 10. Dairesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sahipsiz hayvanlara ilişkin genelgesine karşı açtıkları dava kapsamında genelgeyi iptal ettiğini ifade etti.

Paçalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı olarak açtığımız iptal davasında, Danıştay 10. Dairesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 'Sahipsiz ve Tehlike Arz Eden Hayvanlar' konulu hukuka aykırı genelgesini iptal etti. Yetkisiz idarelerin hayvanlar üzerinden hukuk dışı işlem tesis etmesine yargı dur dedi. Hayvanların korunması idarenin keyfine bırakılamaz." ifadesini kullandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Türkiye
