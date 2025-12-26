7 kişi ve 3 şirketin malvarlığı donduruldu: Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mal varlığının dondurulmasına ilişkin kararın kaldırılmasına yönelik düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

7 KİŞİ VE 3 ŞİRKETİN MALVARLIĞI DONDURULDU

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un "teröre fon sağlanması veya toplanması yasak fiiller" ve "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden 7 kişi ve 3 şirketin malvarlığı donduruldu.

"FETÖ/PDY İLE İLTİSAKLI"

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Şahinbey doğumlu Mehmet Uncuoğlu, Gaziantep doğumlu Enes Uncuoğlu, Gaziantep doğumlu Salih Kendirkıran ve Kırıkkale doğumlu Esat Malbeleği'nin FETÖ/PDY terör örgütü iltisaklı olduğundan mal varlıklarının donduruldu.

IŞID İLTİSAKLI

Kaşgar doğumlu Enver Tursun, Baskil doğumlu İzzet Aydoğmuş ve Prizren/Kosova doğumlu Mentar Bamja'nın IŞİD terör örgütü iltisaklı olduğundan mal varlıklarını donduruldu.



Kuruluş yeri ABD olan Vavenza INC, Coral Port LLC ve Camilson LLC adlı 3 şirketin ise FETÖ/PDY terör örgütü iltisaklı olduğundan mal varlıkları donduruldu.

4 KİŞİNİN MAL VARLIKLARININ DONDURULMASI KARARI KALDIRILDI

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un "teröre fon sağlanması veya toplanması yasak fiiller" ve "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin ortadan kalkması sebebiyle Malvarlığının Dondurulması Kararı alınan 4 kişinin mal varlıklarının dondurulması kararı kaldırıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Altındağ doğumlu Sinan Öksüz'ün, Kahta doğumlu Sait Ali Gürsoy'un, Akağıl doğumlu Mehmet Ali Yiğit'in ve Zouhair Sahloul'un mal varlıklarının dondurulması kararı kaldırıldı.