Ahmet Çakar Galatasaray'ın şampiyon olması için şartını açıkladı: Lider olmak yetmiyor

Süper Lig’de ilk 3 hafta geride kalırken son şampiyon Galatasaray namağlup yoluna devam ediyor.

SON ŞAMPİYON NAMAĞLUP GİDİYOR

Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK’yi 3-0, Fatih Karagümrük’ü 3-0 ve Kayserispor’u 4-0 mağlup etmeyi başardı.

AVERAJ FARKIYLA LİDER

Son şampiyon, averaj farkıyla rakiplerini geçerek liderliğe otururken Ahmet Çakar’dan ilginç bir açıklama geldi.

“10 PUANDAN AZ FARK ATARSA ŞAMPİYON OLMASIN"

Galatasaray’ı şimdiden şampiyon ilan eden Ahmet Çakar, rakiplerine en az 10 puan fark atmaları gerektiğini dile getirdi.

Ahmet Çakar açıklamasında "Galatasaray, zaten lige ağır favori olarak başladı. 40 yıldır bu işin içindeyiz. Eğer Galatasaray, ikinciye 10 puandan az fark atarsa şampiyon olmasın, başarısızdır” sözlerini sarf etti.