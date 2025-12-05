Son Dakika | Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi: Gruplar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. eleme turunun sona ermesinin ardından Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! Türkiye Kupası grup kura çekimi sonrası Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın yer aldığı gruplar şekillendi. İşte detaylar...

Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu.
Türkiye Kupası’nda heyecan başlıyor. Riva'daki kura çekimi sonucunda gruplar belli olurken C Grubu'nda derbi heyecanı yaşanacak.
Türkiye Kupası'nda ilk hafta Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak.
Statüye göre her takım 2 iç saha, 2 deplasman maçı oynayacak ve gruplarda ilk 2 sırayı alanlar ile en iyi 2 grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.

A GRUBU:

Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor

B GRUBU:

Samsunspor
Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa Futbol AŞ

C GRUBU:
Fenerbahçe
Beşiktaş
Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor FK
Ankara Keçiörengücü
Beyoğlu Yeni Çarşı FK

TÜRKİYE KUPASI STATÜSÜ

Kura çekiminde öncelikle torbadaki ilk 3 takım kura ile gruplara dağıtılır.
Sonrasında diğer 3 takım için de aynı kura işlemi yapılır.
Takımlar diğer 3 torbadan birer takımla müsabaka yapacak şekilde eşleştirilir.
Her takım 2 maç iç sahada, 2 maç deplasmanda oynar.
Gruplarda İlk 2 sıra ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere 8 takım çeyrek finale yükselir.

İŞTE 4 TORBA

GALATASARAY KATILMADI

TFF'ye tepki gösteren Galatasaray, Türkiye Kupası kura çekimine katılım sağlamadı.

