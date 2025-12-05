Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu.

Türkiye Kupası’nda heyecan başlıyor. Riva'daki kura çekimi sonucunda gruplar belli olurken C Grubu'nda derbi heyecanı yaşanacak.

Türkiye Kupası'nda ilk hafta Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak.

Statüye göre her takım 2 iç saha, 2 deplasman maçı oynayacak ve gruplarda ilk 2 sırayı alanlar ile en iyi 2 grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.

A GRUBU:

Galatasaray

Başakşehir

Trabzonspor

Alanyaspor

Fatih Karagümrük

İstanbulspor

Boluspor

Fethiyespor



B GRUBU:



Samsunspor

Eyüpspor

Konyaspor

Antalyaspor

Gençlerbirliği

Bodrum FK

Iğdır FK

Aliağa Futbol AŞ



C GRUBU:

Fenerbahçe

Beşiktaş

Rizespor

Gaziantep FK

Kocaelispor

Erzurumspor FK

Ankara Keçiörengücü

Beyoğlu Yeni Çarşı FK

TÜRKİYE KUPASI STATÜSÜ

Kura çekiminde öncelikle torbadaki ilk 3 takım kura ile gruplara dağıtılır.

Sonrasında diğer 3 takım için de aynı kura işlemi yapılır.

Takımlar diğer 3 torbadan birer takımla müsabaka yapacak şekilde eşleştirilir.

Her takım 2 maç iç sahada, 2 maç deplasmanda oynar.

Gruplarda İlk 2 sıra ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere 8 takım çeyrek finale yükselir.

İŞTE 4 TORBA

GALATASARAY KATILMADI

TFF'ye tepki gösteren Galatasaray, Türkiye Kupası kura çekimine katılım sağlamadı.