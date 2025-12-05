Son Dakika | Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi: Gruplar belli oldu
Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu.
Türkiye Kupası’nda heyecan başlıyor. Riva'daki kura çekimi sonucunda gruplar belli olurken C Grubu'nda derbi heyecanı yaşanacak.
Türkiye Kupası'nda ilk hafta Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak.
Statüye göre her takım 2 iç saha, 2 deplasman maçı oynayacak ve gruplarda ilk 2 sırayı alanlar ile en iyi 2 grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.
A GRUBU:
Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor
B GRUBU:
Samsunspor
Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa Futbol AŞ
C GRUBU:
Fenerbahçe
Beşiktaş
Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor FK
Ankara Keçiörengücü
Beyoğlu Yeni Çarşı FK
TÜRKİYE KUPASI STATÜSÜ
Kura çekiminde öncelikle torbadaki ilk 3 takım kura ile gruplara dağıtılır.
Sonrasında diğer 3 takım için de aynı kura işlemi yapılır.
Takımlar diğer 3 torbadan birer takımla müsabaka yapacak şekilde eşleştirilir.
Her takım 2 maç iç sahada, 2 maç deplasmanda oynar.
Gruplarda İlk 2 sıra ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere 8 takım çeyrek finale yükselir.
GALATASARAY KATILMADI
TFF'ye tepki gösteren Galatasaray, Türkiye Kupası kura çekimine katılım sağlamadı.