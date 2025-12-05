Bahis operasyonu sonrası ligler karıştı! Kaç takım küme düşecek?

Futbol dünyasını sarsan bahis operasyonunun ikinci dalgasında bu sabah 35 kişi gözaltına alındı. Peki şimdi ne olacak? Kaç takım küme düşecek? TFF, bahis soruşturmasında adı geçen futbolcular ve kulüpler için 56. maddeyi devreye sokarak ömür boyu men, puan silme ve küme düşürme cezaları hazırlıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu sabah yapılan futbolda bahis soruşturması Türk futbolunda deprem etkisi yarattı!
Türk futbolunu sarsan bahis skandalında ikinci dalga operasyonun ardından gözaltına alınan isimler arasında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı Metehan Baltacı, Trabzonsporlu Salih Malkoçoğlu, hakem Zorbay Küçük ve Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak da yer aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada “kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları” yönündeki tespitler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) en ağır cezaları gündeme almasına neden oldu.

56. MADDE DEVREYE GİRECEK!

TFF, daha önce 57. madde kapsamında süreli men cezaları verirken, yeni soruşturma sonrası 56. maddeyi uygulamaya hazırlanıyor. Bu madde, “müsabaka sonucunu etkileme” ihlali nedeniyle ömür boyu men ve kulüplere küme düşürme cezalarını içeriyor.

KAÇ TAKIM KÜME DÜŞECEK?

Savcılık açıklamasında kendi takımlarına bahis oynadıkları belirtilen Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı, ömür boyu men cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Bu karar, Türk futbolunda emsal niteliğinde olacak.

Bahis skandalına adı karışan kulüp yöneticileri hakkında cezaların kesinleşmesi halinde Antalyaspor ve Adana Demirspor gibi kulüpler en az 12 puan silme veya küme düşürme cezası alabilir. TFF'nin değerlendirmesi sonrasında kaç takımın da küme düşeceği belli olacak.

ZORBAY KÜÇÜK MAÇ YÖNETECEK Mİ?

Disiplin talimatına göre ihlalin hakemler tarafından gerçekleştirilmesi halinde sürekli hak mahrumiyeti cezası uygulanacak. Bu kapsamda gözaltına alınan hakem Zorbay Küçük’ün durumu da merakla bekleniyor. Zorbay Küçük'ün de durumu soruşturma sonrasında belli olacak.

Disiplin kurulunun önümüzdeki haftalarda vereceği kararlar, Türk futbolunda tarihi bir dönüm noktası olacak. Bahis skandalının sonuçları, liglerin seyrini ve kulüplerin geleceğini doğrudan etkileyecek.

56. MADDE NE DİYOR?

MADDE 56 – MÜSABAKA SONUCUNU ETKİLEME (1)

Müsabakanın sonucunu hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır. Teşvik primi verilmesi de bu kapsamdadır.

(a) Yukarıda belirtilen ihlalleri gerçekleştiren kişilere sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir,

(b) Yukarıda belirtilen ihlallerin kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirilmiş olması durumunda ilgili kulüplere bir alt lige düşürme cezası verilir.

(c) İhlalde sorumluluğu bulunan kişilere ayrıca para cezası verilebilir.

(2) 1. fıkrada belirtilen ihlallere teşebbüs etmek yasaktır.

(a) Teşebbüs halinde, ilgili kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.

(b) Teşebbüs halinde ilgili kişinin yöneticisi olduğu kulübe bu talimatta öngörülen disiplin cezaları uygulanabilir. Ağır ihlal hallerinde kulübe en az 12 puan indirme cezası verilir. İhlalin ağırlığı kurul tarafından somut olayın niteliğine göre serbestçe karar verilir ancak eylemin ilgili yöneticinin kendisinin veya üçüncü kişilerin bahis oyunlarından menfaat elde etmesi amacına matuf olduğunun tespit edilmesi halinde ihlal, mutlaka ağır ihlal kabul edilir.

(3) İhlal veya ihlale teşebbüsün hakemler tarafından meydana getirilmesi halinde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.

