Ahmet Çakar'ın neden gözaltına alındığı ortaya çıktı: O sözleri gündem oldu

Futbolda bahis soruşturmasında eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar gözaltına alındı. Hakkında yakalama gözaltı kararı bulunan eşi Arzu Ersoy Çakar ise yurt dışında. Ahmet Çakar neden gözaltına alındı: O sözleri gündem oldu.

Son Dakika | Ahmet Çakar gözaltında

Futbolda bahis soruşturmasında eski hakem ve ünlü yorumcu Ahmet Çakar'ın gözaltına alınmasının nedeni belli oldu. Çakar ve eşi için "şüpheli finansal işlemler" nedeniyle gözaltı ve arama talimatı verildiği belirtildi.

AHMET ÇAKAR NE DEMİŞTİ?

Ahmet Çakar'ın yapılan ilk operasyonlardan sonra Galatasaraylı Eren Elmalı'nın disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.

Çakar, televizyon programında şunları söylemişti:

"Normalde bahis oynama suçu futbol disiplin talimatında üç aydan başlar. Onu ikiye bölmüşler; bu da bir kıyaktır. Ama ertelenmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Hakemlerin günahı ne? PTT 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig’de oynayan futbolcuların günahı ne? Eren Elmalı en alt sınırın yarısı kadar ceza aldı ve bu ceza doğru. Dört buçuk, beş sene önce, başka takımdayken bir kere oynamış. ‘Eşek kadar yere gelmişsin hâlâ oynuyorsun’ durumu… Maça çıkmadan bir gün önce Bayern Münih maçına bahis oynamakla bu aynı şey değil. Suç derken, bunların hepsi futbol disiplin talimatına göre suç. Bu adli bir suç değil. Ancak kendi maçına oynarsa, o zaman adli anlamda şike suçu kapsamında kovuşturulabilirsin.”