Son Dakika | Bahis soruşturmasında yeni dalga! Çok sayıda futbolcu ve yönetici gözaltında

Yayınlanma:
Son dakika.... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bahis ve şike soruşturması genişledi. 2. lig takımlarından çok sayıda profesyonel futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında futboldaki bahis ve şike iddialarına yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

2023-2024 sezonunda 2. Lig’de oynanan bir maça ilişkin yürütülen soruşturmada, bazı profesyonel futbolcular ve kulüp yöneticileri şüpheli olarak gözaltına alındı.

Ekol'den Dilek Yaman Demir'in aktardığına göre; Soruşturmanın odağında, maç sonucuna yönelik yasa dışı bahis oynandığı ve bazı kişilerin bu süreçte şike yaptığı iddiaları yer alıyor.

Gözaltına alınanların ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

AHMET ÇAKAR GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında ünlü futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın da olduğu öğrenildi.

MERT HAKAN YANDAŞ

Ekol TV'nin haberine göre; Fenerbahçe oyuncusu Mert Hakan Yandaş da gözaltına alındı.

BALTACI VE SANCAK İÇİN DE GÖZALTINDA İDDİASI

Galatasaray oyuncusu Metehan Baltacı'nın da gözaltına alındığı iddia edildi.

Sabah'ın aktardığına göre; Adana Spor eski Başkanı Murat Sancak da gözaltında.

NELER OLMUŞTU?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabı olduğunu, bunların 152’sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma derinleşince 17 hakem, spor yazarı Umut Eken ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya adliyeye sevk edildi.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile hakemler Erkan Arslan, Yakup Yapıcı ve Nevzat Okat, “müsabaka sonucunu etkileme” suçlamasıyla tutuklandı. Diğer şüphelilerden 5’i daha tutuklandı, 11 kişi adlî kontrolle serbest bırakıldı.

Hakem Nevzat Okat ifadesinde: “Yasal bahis dışında kaydım yok. Eğlence amaçlıydı. Öğretmenim, çok üzgünüm.” dedi. Ancak MASAK raporuna göre Okat’ın 2021–2025 arasında 50 milyon TL’yi aşkın finansal işlem hacmi bulunuyor.

TFF’nin yürüttüğü iç soruşturma sürecinde bahis oynadığını kabul eden 45 klasman temsilcisi istifa etti. Disiplin soruşturmaları kapsamında toplam 1024 futbolcu da PFDK’ya sevk edildi. 27’si Süper Lig'den.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

