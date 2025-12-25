Babacan: Yurtdışından gelen Sadettin Saran telefonla çağrılsa gelmeyecek miydi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, 19 Aralık Cumartesi günü şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı ve evinde arama yapıldı.

Fenerbahçe Beko’nun maçı ve transfer görüşmeleri için İtalya’da bulunan Saran, ifade vermek üzere özel uçakla Türkiye’ye döndü. 20 Aralık Pazar günü Adli Tıp’ta uyuşturucu testi için numune veren Saran, savcılıktaki ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sürecine ilişkin DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan dikkat çeken bir eleştiri geldi. Babacan, Tivi6 yayınında yaptığı açıklamada gözaltı usulünü eleştirerek şunları söyledi:

"Türkiye'deki önemli futbol kulüplerinden birisinin başkanının yurt dışındayken gel dediğinde gelebildiği bir ortamda, aynı insana siz deseniz ki bugün Saadettin Saran'a, bir telefon ararsınız, ya arkadaş birkaç sorumuz daha var, şu saatte sizi adliyeye bekliyoruz dese gelmeyecek mi yani? Yurt dışından çağrılıp çağrılmaz gelmiş de evinden adliye mi gelmeyecek? Niye evine polis gönderiyorsun da polis eşliğinde götürüyorsun değil mi? Bunlar işte Türkiye'de adalet duygusunu zedeleyen konular."