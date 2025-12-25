On binlerce hükümlüye davullu zurnalı tahliye!

Kamuoyunda 11'inci Yargı Paketi olarak anılan "7571 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından cezaevlerinde tahliyeler başladı.

Son dakika| 11. yargı paketi TBMM'de kabul edildi! Deprem mağduru ailelerin zaferi: Deprem suçluları kapsam dışı

Tahliyelerin başlamasıyla birlikte Ankara Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde hareketlilik yaşandı. Serbest bırakılacak yakınlarını karşılamak isteyen vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren cezaevi önünde toplandı. Hazırlıkları ve gerekli evrakları tamamlanan hükümlüler ise tahliye edildi.

"ÇIKACAKLARI İÇİN MUTLUYUZ"

Eşinin tahliyesini bekleyen Mesut Arsoy, "Çıkacakları için mutluyuz. Milletvekillerimize de çok teşekkür ederiz" dedi.

Babası ve kardeşinin tahliye edilmesini bekleyen Haydar Ali Deligöz ise “Mutlu ve neşeli bir biçimde bekleyiş içerisindeyiz. Çıktıkları zaman her şeyin daha iyi olacağını umut ediyoruz” diye konuştu.

Tahliye edilen hükümlüler ise ailelerine kavuştukları için mutlu olduklarını dile getirdi.

DAVULLARLA ZIRNALARLA KARŞILANDILAR

Tahliye olan hükümlüler, cezaevi kapısı önünde bekleyen yakınları tarafından davullarla, zurnalarla karşılandı. Hükümlü yakınları, 'büyük bir zafer kazanan kahramanları karşılar gibi' meşaleler yaktı.

"DEVLETİMİZE TEŞEKKÜR EDERİM"

Aydın’da, tahliye edilecek hükümlülerin yakınları, Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde bekledi. İşlemleri tamamlanan hükümlüler, tahliye edilmeye başlandı.

Tahliye edilen hükümlülerden Gökhan Uyal, özgürlüğüne kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Vallahi mutluyuz. Devletimize çok teşekkür ederim, var olsun.” dedi.

Hükümlü yakını Ramazan Eren Sarıçiçek, babasının serbest kalmasıyla büyük sevinç yaşadıklarını ifade ederek, “Babam bir ay kapalıda yattı, üç aydır içerideydi. Kararı çıkaran Cumhurbaşkanımıza en başta saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Rabbim kimseyi ayrılıkla sınamasın.” diye konuştu.

"İNŞALLAH TEKRARI OLMAZ"

Hükümlü yakını Aliye Sarıçiçek, cezaevi sürecinin aileler için çok ağır olduğunu söyleyerek, “Devletimize bu imkânı tanıdığı için teşekkür ederiz. Burası gerçekten mezardan önceki son durak gibi. Allah kimseyi düşürmesin.” ifadelerini kullandı.

Tahliye edilen hükümlülerden Emrah Aktaş ise yeni bir hayata başladığını belirterek, “Bugünlere kavuştuk. Bundan sonrası normal hayatımıza devam edeceğiz. Kaderimizde bu da varmış, yaşadık ve bugün sonuçlandı. İçeride kalanların ailelerine sabır diliyorum. Toplumda potansiyel suçlu olarak görülmek bizi rahatsız ediyor. Burada çok iyi insanlar da var. İnşallah tekrarı olmaz.” dedi.