Trabzonspor Mohamed Salah ile anlaştı: Flaş iddia

Adı uzun süredir Beşiktaş ile anılan ve Futbol Direktörü Önder Özen'in ''Şimdilik masadan kalktık'' dediği Mohamed Salah'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Süper Lig ekibinin 34 yaşındaki Mısırlı yıldız için ciddi bir hamle yaptığı iddia edildi.

TRABZONSPOR'DAN SALAH SÜRPRİZİ

Sports Digitale'de yer alan habere göre; Trabzonspor, Mohamed Salah ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN JET AÇIKLAMA

Çıkan bu iddiaların ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan jet açıklama geldi.

Beyaz TV'ye konuşan Ertuğrul Doğan, Mohamed Salah transferi ile ilgili gündeme gelen iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

41 MAÇTA 22 GOL KATKISI VERDİ

Mohamed Salah, geçen sezon Liverpool formasıyla çıktığı 41 resmi maçta 12 gol atarken 10 da asist yaptı ve 22 gole doğrudan katkı verdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ RAFA KALDIRDI

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, dün Beşiktaş'ın gündemine dair Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında konuşmuştu.

Önder Özen, Mohamed Salah transferinin şimdilik rafa kalktığını ifade etmişti.

Özen açıklamasında, "Salah gibi dünyanın en önemli oyuncuları arasında gösterilen bir dünya yıldızıyla temasa geçtik. Finansal açıdan ürünleştirme potansiyeli ile ilgili bir çalışma yürüttük ve kulübümüze cazip geldi ve görüşmeler başladı.

Bu aynı zamanda bir finansman modeli içeriyordu. Salah küresel bir yıldız, saygın bir sporcu. Görüşmelerin finansal bölümüne girilmediği yerde 3 kez Salah ile görüştük. Buraya kadar her şey akıcıydı. Finansal taraf başladığında, ilk günkü akıcılık 21 Temmuz'dan itibaren yavaşladı. Hem bilgi akışı hem de finansal tarafı çıkmaza sokacak istekler gelmeye başladı. Salah gibi saygın bir sporcunun bundan haberi olmadığını varsayabilirim.

Beşiktaşlılık değerlerine sahip çıkmak önemli. Bu değerleri kaybettiğinizde ödeyeceğiniz bedeli bilmek her şeyden önemli. Kulübü ekseninden çıkarmamak, değerli bir sporcuya sahip olmaktan daha önemlidir. Salah dosyası şimdilik rafa kalkmış durumdadır." demişti.