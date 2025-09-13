Trabzonspor Fenerbahçe'ye hazır
Yayınlanma:
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı.Sitemizi Haberler'de takip edin
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, karşılaşma öncesi son çalışmalar yapıldı.
Trabzonspor, saat 16.00'da özel uçakla İstanbul'a gidecek.
Trabzonspor Fatih Tekke ile ilk peşinde
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...