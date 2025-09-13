TFF Fenerbahçe Trabzonspor maçının kararını açıkladı

TFF'den Fenerbahçe-Trabzonspor maçı için yeni bir karar alındı.

Yarın saat 20.00'de oynanması planlanan maç, A Milli Basketbol Takımı'nın Almanya ile oynayacağı EuroBasket 2025 finali nedeniyle saat 19.00'a alındı.

Federasyonun açıklaması şu şekilde:

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 5. haftasında, 14 Eylül 2025 Pazar günü (yarın) saat 20.00'de oynanması planlanan Fenerbahçe A.Ş. - Trabzonspor A.Ş. ve Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Kocaelispor müsabakalarının başlama saatleri, A Millî Erkek Basketbol Takımımızın aynı gün TSİ 21.00'de Almanya ile oynayacağı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) Finali ile çakışmaması adına Federasyonumuzun ve kulüplerin ortak kararıyla 19.00 olarak güncellenmiştir.



Bu vesileyle, Avrupa basketbolunun zirvesinde ve Türk basketbol tarihinin en önemli karşılaşmalarından birinde, turnuva boyunca olduğu gibi ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine yürekten inandığımız A Millî Erkek Basketbol Takımımıza başarılar diliyor; milletimize yaşattıkları büyük gurur ve heyecan için teşekkür ediyoruz.