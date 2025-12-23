Ne Osimhen ne Onuachu! Kimdir bu Shomurodov

Yayınlanma:
Süper Lig'de ilk yarı bitti. Ne Osimhen ne Onuachu! İlk yarıya bir başka golcü damgasını vurdu: Kimdir bu Shomurodov?

Süper Lig'de ilk yarı sona erdi. İlk yarının lideri Galatasaray. Fenerbahçe ikinci, Trabzonspor ise üçüncü sırada yer alıyor.
Ligin ilk yarısına golleriyle damga vurması beklenen isimlerin başında Galatasaraylı Osimhen geliyordu. Osimhen, sadece 6 gol atabildi.

whatsapp-image-2025-12-23-at-09-33-26.jpeg

Mauro Icardi daha az oynamasına rağmen 9 gole ulaşırken, Trabzonsporlu Onuachu ise ilk yarıyı 11 golle kapattı.

whatsapp-image-2025-12-23-at-09-34-15.jpeg

Fenerbahçeli Talisca son haftalardaki çıkışıyla 9 gole kadar çıkarken, Beşiktaş'ın umudu Abraham 7 golde kaldı.

whatsapp-image-2025-12-23-at-09-35-04.jpeg

Ligin ilk yarısına damga vuran golcü ise Başakşehirli Shomurodov oldu. Shomurodov, ligin ilk yarısını 12 golle gol krallığında zirvede tamamladı.

KİMDİR BU SHOMURODOV?

Peki kimdir bu Shomurodov. Nereli? Hangi takımlarda oynadı, kaç yaşında.
Eldor Shomurodov, Özbekistan vatandaşı. 30 yaşında. 1.90 boyunda.

Burak Yılmaz döner dönmez kahroldu: Şaşkına çeviren sonuçBurak Yılmaz döner dönmez kahroldu: Şaşkına çeviren sonuç

Futbola Rusya'nın Rostov takımında başladı. 2020'de İtalya'nın Genoa takımına, bir sezon sonra da Roma takımına transfer oldu.
Roma'da 3 sezon oynadı. Daha sonra Cagliari'ye geçti, bir sezon sonra yine Roma forması giydi. Sezon başında da Başakşehir'e geldi.

whatsapp-image-2025-12-23-at-09-36-22.jpeg

Bu sezon ligde 15 maçta 12 gol attı.
Profesyonel kariyerinde kulüplerde 369 maçta 74 golü bulunuyor. Özbekistan Milli Takımı'nda ise 68 maçta 30 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

