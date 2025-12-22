Burak Yılmaz döner dönmez kahroldu: Şaşkına çeviren sonuç

Burak Yılmaz döner dönmez kahroldu: Şaşkına çeviren sonuç
Yayınlanma:
Gaziantep FK'ye geri dönen Burak Yılmaz, ilk haftadan hezimete uğradı.

Süper Lig’in 17. haftasında Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan maçta ev sahibi ekip sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Başakşehir’e galibiyeti getiren golleri 21’de Şahmuradov, 30’da Fayzullaev, 53’te Arda Kızıldağ (KK) 68’de Umut Güneş ve 84’te Brnic kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise Camara’dan geldi.

vfgbgf.jpg

GAZİANTEP FK 10 KİŞİ KALDI

77. dakikada ise Gaziantep FK’de Kevin Rodrigues, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

BURAK YILMAZ DÖNER DÖNMEZ HEZİMETİ YAŞADI

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK’den istifa eden ve geçtiğimiz günlerde geri dönen Burak Yılmaz, yeni döneminde çıktığı ilk maçta ağır bir yenilgi almış oldu.

TFF'den bahis soruşturmasında 29 ismi daha yıkacak kararTFF'den bahis soruşturmasında 29 ismi daha yıkacak karar

PUAN DURUMU

23 puandaki Başakşehir, 7. sıraya yükselirken aynı puandaki Gaziantep FK ise 9. sıraya geriledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

