TFF'den bahis soruşturmasında 29 ismi daha yıkacak karar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemleri gerekçesiyle 45 gün hak mahrumiyeti alan 29 ismin itirazlarını karara bağladı.

CEZALAR ONANDI

Tahkim Kurulu yapılan toplantı neticesinde yapılan eylem ve verilen cezalar arasında bir isabetsizlik olmadığını belirterek cezaların onanmasına karar verdi.

İTİRAZI REDDEDİLEN İSİMLER

Ahmet Buğrahan Tuncay, Ahmet Eren Özcelep, Atakan Gündüz, Berat Değirmenci, Berkay Çakır, Berkehan Biçer, Buğra Şahiner, Burak Efe Arslan, Ethem Balcı, Hakan Olkan, Harun Kaya, Hıdır Aytekin, İshak Kurt, İsmail Karakaş, Kaan Onaran, Kadir Mert Örentepe, Kerem Hayta, Kuban Altunbudak, Mehmet Tosun, Muhammed Baltacı, Muharrem Tunay Meral, Murat Can Bölükbaşı, Ramazan Övüç, Rüştü Hanlı, Tanju Çolak, Ufuk Özcan, Yasin Davuş, Yunus Emre Kefeli ve Yusuf Emre Alyaprak.

YÖNETİCİLER VE TEKNİK EKİPTEKİLER DE AÇIKLANACAK

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla soruşturmanın devam ettiğini, kulüp yöneticileri ve teknik ekipte yer alan isimlerin de isimlerinin açıklanacağını duyurmuştu.