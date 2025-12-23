Galatasaray'a müjde üstüne müjde

Yayınlanma:
Galatasaray'a 2026'ya girerken müjde üstüne müjde. Güzel haberler peş peşe geldi.

Galatasaray'a 2026'ya girerken müjdeli haberler peş peşe geldi.
Sarı kırmızılı takım kadrodaki sıkıntılara rağmen ligin ilk yarısını yine de lider bitirmeyi başardı.
42 puanla zirvede olan Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3 puan farkla geride bıraktı.

2024/11/07/hbgs.jpgLigin ikinci yarısı öncesi sarı kırmızılı takıma güzel haberler geldi.

5 OCAK'TA TRABZONSPOR'LA KARŞILAŞACAK

Galatasaray, 2026'da ilk maçına 5 Ocak'ta çıkacak. Sarı kırmızılı takım Süper Kupa'da Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek.

UĞURCAN ÇAKIR DÖNÜYOR

Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan kaleci Uğurcan Çakır, bu maçla sahalara dönecek. Milli kaleci, eski takımına karşı formasını giyebilecek.

EREN ELMALI'NIN CEZASI BİTİYOR

Bir başka güzel haber de Eren Elmalı'dan. Bahis soruşturmasında 45 gün ceza alan Eren'in de cezası sona erecek. Eren de eski takımına karşı oynayabilecek.

SINGO DA GELİYOR

Sarı kırmızılı takımda uzun süredir sakatlığı nedeniyle oynayamayan Singo'nun da bu maça yetişmesi bekleniyor.

Saha çalışmalarına başlayan Singo'nun bu maçta oynamasa da kulübede olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

